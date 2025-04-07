加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

歐日外長促台海和平 外交部：與民主夥伴護國際秩序

2025/4/7 19:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北7日電）歐日外長戰略對話重申台海和平重要性。外交部今天表示，外交部長林佳龍表達誠摯歡迎與感謝，並強調，將持續與民主夥伴捍衛以規則為基礎的國際秩序。

外交部晚間發布新聞稿指出，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）與日本外務大臣岩屋毅4日在布魯塞爾舉行第二屆歐日外長戰略對話（EU-Japan Strategic Dialogue），重申台海和平穩定對區域及全球安全與繁榮具戰略重要性，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行徑。

google news透過 Google News追蹤中央社

外交部引述該聲明，歐洲與印太地區的安全緊密相繫，雙方同意在七大工業國集團（G7）架構下，針對重大的全球及區域外交政策維持密切協調合作。

林佳龍對歐盟及G7成員國等理念相近夥伴持續關切台海與印太整體和平穩定，表達誠摯歡迎與感謝。外交部強調，將持續與所有民主夥伴共同努力，捍衛以規則為基礎的國際秩序，致力守護台海和平穩定及印太地區的繁榮發展。（編輯：楊凱翔）1140407

#日本
#卡拉斯
#台海
#外交部
#林佳龍
#歐盟
#岩屋毅
林佳龍
G7外長關切中共軍演 林佳龍：維護台海現狀是國際共識知情人士：已派員赴華府交涉 將加大關稅談判力道
卡拉斯
G7外長關切中共對台軍演 反對訴諸武力破壞和平推動以哈休戰 歐盟外長：加薩殺戮必須停止
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：