立委籲學校供餐法應納入學生意見 當政策調整依據

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（中央社實習記者朱英鳳、林敬殷台北10日電）多位民進黨立委今天與國高中學生舉行記者會，他們表示，當各界推動學校午餐法立法之際，學生做為學餐主食者，意見卻未獲重視，呼籲學校供餐法應納入學生意見和回饋機制，並定期調查學生飲食狀況，做為政策調整的重要依據。

民進黨立委林月琴、陳培瑜、吳沛憶今日與多名學生在立法院舉辦「學校供餐制度修法，學生的聲音不能少」記者會。

林月琴表示，據統計，六都學校的學生每日產生廚餘超過1萬公噸，其並非挑食問題，而是學餐制度的警訊。自108年監察院已糾正教育部落實學校供餐管理缺失，至今依然無法改善人力不足、品質不佳、營養師不足和食安等問題。

林月琴指出，教育部早在105年要求應有學生代表參與學校午餐供應會，但各縣市政府與學校落實情況不一，且學生意見經常流於形式，沒有回應與後續追蹤，會議資料艱澀難懂，流程也不友善。

台北市復興高中三年級學生余珮君點出，學校營養午餐菜色問題單一、肉類特別少，且配送時間太長，保溫措施沒有做好，導致午餐品質不佳，即便事後申訴水果發霉有蟲，也無法獲得合理或應有的答覆，她更提到，即便學校營養午餐委員會有學生代表，學校應該也不知道學生是誰。

桃園市建國國中的蕭鈺儒同學則說明，營養午餐太甜、太油，同學選了廠商卻無從參與內容。他希望能一起設計菜單，吃得健康又有意願。

林月琴提出3項主張，首先從中央到學校的供餐會議，應納入學生席次的制度化設計；其次為學生看得懂資料、進得了會議、說得出意見；最後則是建立學生意見回饋與追蹤機制，讓參與不只是「說了」，而是「改變了」。

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陳培瑜談及，兒少表意權不應只是表面參與，而是讓兒少意見被學校、地方和中央層級聽見，畢竟在吃的是孩子，不是家長。陳培瑜要求，中央、地方和學校應成立營養午餐相關委員會，並納入學生代表，學校的現任學生代表和家長人數代表，不得低於委員會人數1/4。

吳沛憶舉自己擔任台北市議員時推動服儀自主為例，在她參與推動後，服儀的審查、規範、管理已納入學生意見，高中的服儀委員會有1/3的學生代表，國中則是1/4的學生代表。既然學生可以管怎麼穿，也可以管怎麼吃，未來學校營養午餐委員會，從中央、地方到學校都要有學生代表，讓學生參與討論及決定。（編輯：張若瑤）1140410