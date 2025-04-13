美國關稅對台衝擊評估 黃國昌台南宣講批政院沒下文
2025/4/13 18:36（4/13 19:11 更新）
（中央社記者楊思瑞台南13日電）民眾黨主席黃國昌今天在台南表示，針對美國關稅，先前在立法院質詢時已要求行政院公開台灣產業受衝擊影響評估，並要求農漁產品不可採零關稅，政院目前繳空白成績單。
台灣民眾黨「人民要當家」全民問政宣講台南場，今天下午在永康區大灣武龍宮舉行，與3月23日民進黨舉辦「人民是頭家」政策宣講會為相同場地，較勁意味濃厚，除了黃國昌與民眾黨團隊上台宣講，並安排國民黨立委謝龍介、無黨籍台南市議員陳昆和等人助講。
黃國昌上台前接受媒體聯訪，被問到對近日政府處理美國關稅問題看法時表示，立法院民眾黨團先前向行政院長卓榮泰反映，行政院應立即公開高關稅對台灣產業與勞工衝擊影響評估報告，但至今沒有下文。
黃國昌表示，美國關稅不管是原來的32%，還是後來的10%，甚至是如總統賴清德所說的台美雙方零關稅，對台灣產業、勞工、農漁民所造成衝擊究竟如何，行政院目前繳出空白成績單，不是負責任政府該有的作為。
他說，先前在立法院質詢卓榮泰時，也要求與美國談判關稅時，有關農漁民產品不可採用零關稅，因為對農漁民會造成非常大傷害，但卓榮泰沒有正面回應。
透過 Google News追蹤中央社
黃國昌指出，民眾黨團本來擬在立法院會提出議案，除要求卓榮泰到立法院進行專案報告，也提議由立法院完成產業創新條例修正草案二、三讀，回應行政院訴求，若不是民進黨在立法院杯葛，此案已經生效。
他說，當在野黨願意共同承擔責任完成必要修法，給予執政黨必要支持時，民進黨仍在立法院內杯葛議事，並在外面繼續抹紅、抹黑攻擊在野黨，不是台灣人民所希望看到，這些事情都將透過在各地舉辦宣講會，清楚向人民報告。（編輯：陳仁華）1140413
- 美國關稅對台衝擊評估 黃國昌台南宣講批政院沒下文2025/04/13 18:36
- 2025/04/13 17:48
- 2025/04/13 15:17
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台灣毛豆出口美國占19% 農業部允拓高端市場