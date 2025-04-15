嘉義新都心變更案變動大 國土署要求市府重辦公展

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（中央社記者高華謙台北15日電）內政部都委會今天審議「變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫（嘉義市新都心地區）案」，嘉義市長黃敏惠也出席。國土署說，這次提出計畫內容與17年前原公開展覽變動很大，市府應依法重新辦理公開展覽程序，讓民眾充分瞭解。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，黃敏惠今天率領市府團隊參與內政部都市計畫委員會會議，當面力陳「變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫案」重要性，成功爭取大會支持，決議北港路兩側開發案採個案變更的方式續審。

內政部國土署透過新聞稿表示，本案橫跨嘉義縣、市，預定開發面積達200多公頃，考量計畫距離前次公開展覽已超過17年且內容大幅變更，經委員討論後，原則同意嘉義市政府建議，繼續以個案變更方式辦理。

國土署說，本案自民國97年4月間辦理公開展覽，經過6年多，嘉義市政府才在103年9月送內政部都委會審議。期間都委會專案小組召開2次會議，經內政部都委會104年6月討論決定，請嘉義市政府於104年底以前確認，如經評估確認後仍有開發需求，應重新檢討修正相關計畫內容後再提請審議，否則維持原計畫。

國土署表示，嘉義市政府遲至106年12月間才提送相關資料，原專案小組繼續於107年1月26日開會討論，嘉義市政府又拖延6年後，於113年8月重新修正計畫書圖內容送內政部，專案小組113年10月召開第4次專案小組會議，經嘉義市政府114年1月函送資料到部，提會討論。

國土署說，這次提會計畫內容與17年前原公開展覽變動很大，原先擬變更為住宅區、商業區，改為以產業專用區55公頃為主，產業商務專用區19公頃、產業生活專用區39公頃為輔，內政部都委會決議，請市府應依法重新辦理公開展覽程序，讓民眾充分瞭解計畫內容及推動進度。

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國土署表示，本計畫所在「高速公路嘉義交流道附近特定區計畫案」，依法為嘉義縣、市政府擬定聯合都市計畫，相關都市計畫檢討變更案件，必須先經過嘉義縣市都委會審議通過，以符合法定程序。

國土署說，請嘉義市政府就今天會議決議，儘速辦理公開展覽，公開向民眾說明計畫內容及辦理進度，再經由嘉義縣、市聯合都委會審議通過，及完成資料補充後，再提報內政部都委會續審，以符合推動程序。（編輯：林興盟）1140415