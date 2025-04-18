中市民進黨團指幽靈連署始祖 藍黨團：司法烏賊戰

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市議會民進黨團今天召開記者會批評藍營是「幽靈連署」文化的始祖，企圖轉移焦點；國民黨團則駁斥，綠營藉由司法打烏賊戰，26日將全力動員上凱道抗議司法不公。

民進黨團上午在台中市議會召開記者會指出，近日爆出多起罷免案涉及「死亡連署」，連署書不僅出現大量偽造文書，還有多名「已死亡」的連署人，嚴重踐踏民主制度。

民進黨團除嚴正譴責國民黨惡意操作輿論、扭曲民主程序，更點名台中市長盧秀燕，根本是藍營「幽靈連署」文化的始祖，國民黨不僅沒有針對弊端作出檢討，反而聲稱「司法不公」，號召民眾上凱道抗議，甚至揚言倒閣、解散國會，企圖轉移社會焦點、混淆視聽。

民進黨團總召王立任指出，盧秀燕2018年以立委身分提出「反火力發電」公投案，經中選會審核發現，所提交的連署書中竟有1萬1849筆連署人早已過世，不合格份數高達近18萬份，「這不是偽造文書，什麼才是偽造文書？」

王立任認為，如今盧秀燕不但不為當年的連署瑕疵道歉，反而跳出來替國民黨護航，聲稱「國家濫用司法」、「會讓人民有執政黨追殺在野黨的印象」，此種言論根本是此地無銀三百兩，只會讓人民更加懷疑藍營是否早已習慣用不正當手段動員民意。

台中市議會民進黨團共同強調，這次的偽造文書案的偵辦，正是依照國民黨與民眾黨主導修法後的「選罷法」規定，違者最重可判5年徒刑、罰款100萬元。

台中市議會國民黨團書記長李中對此回應，綠營資料也有相當多的死亡連署情況，檢調卻沒積極約談相關人員或搜索，同樣是連署查核有問題、同樣涉及偽造文書，檢調竟只查藍營、不查綠營，顯然是司法不公。

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李中質疑，民進黨根本是想藉由此動作，抹煞掉綠營高層助理涉及的共諜事件，照理說，涉及共諜案應比連署書錯誤更嚴重，但僅是涉嫌偽造文書的連署錯誤，交保金額竟遠高於共諜案等涉案人，他以此認定，民進黨根本是在打一場烏賊戰，藉此要掩蓋共諜案。

對於國民黨中央黨部將於4月26日發起上凱道抗議，李中說，議會黨團將全力以赴、動員參加，要表達台灣民主自由精神，抗議司法不公。（編輯：李淑華）1140418