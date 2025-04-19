美跨黨派參議員結束訪台 AIT：凸顯美對台承諾

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（中央社記者吳書緯台北19日電）美國在台協會（AIT）今天表示，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席芮基茲所率領的美國國會代表團結束訪問台灣。AIT說明，此次訪問凸顯美國對台灣夥伴關係的承諾，並重申共同致力於強化自由開放的印太地區。

AIT指出，共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts，另譯：瑞克茲）率跨黨派參議員訪問團於16日至19日訪問台灣，此行為芮基茲出訪印太地區的一環，代表團同行議員包括民主黨參議員昆斯（Chris Coons）及共和黨參議員巴德（Ted Budd）。

AIT表示，代表團在訪台期間會見總統賴清德、副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮以及外交部長林佳龍；透過一系列會議，代表團有機會與台灣代表交流美台關係、區域安全、貿易與投資及其他雙方共同關心的重要議題。這次訪問凸顯美國對台灣夥伴關係的承諾，「並重申我們共同致力於強化自由開放的印太地區」。（編輯：黃國倫）1140419