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藍委控罷團用AI偽造新聞稿 調查局：有違法就偵辦

2025/4/24 12:12
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（中央社記者王承中台北24日電）國民黨立委游顥今天表示，有罷團利用AI生成捏造他辦公室的新聞稿，在社群中散布。調查局資通安全處長張尤仁指出，針對AI生成的假訊息，調查局有建立檢測模式及檢測工具。當網路上有相關訊息出現，經檢測確定是AI生成，只要有違法就會立案偵辦。

立法院交通委員會今天審查行政院函請審議，以及朝野立委所提的「資通安全管理法部分條文修正草案」等案，並邀請數位發展部長黃彥男列席報告備詢。

國民黨立委游顥指出，AI成為大罷免的工具。他出示南投縣罷免團體的LINE群組截圖表示，南投的罷團利用AI生成，偽造他及其辦公室的新聞稿，稱他感謝罷團協助罷免二階段連署完成，還稱他支持罷免國民黨立委馬文君，這是公然散布假訊息，荒腔走板的行徑罄竹難書。

游顥表示，現在AI的運用已成為抹黑、捏造、騷擾特定對象的工具，政府單位是否有掌握，或是能否掌握，政府在數位治理上的角色在哪裡。

黃彥男指出，AI最近的進展，可以生成各式各樣的文字、影音、相片等，以前都說眼見為真，但現在眼見不見得為真，如何判斷與偵測，也是大家一直在從技術面研究的議題。

黃彥男表示，目前數位發展部也在推動AI基本法，除鼓勵AI成長外，也規範AI的使用，但目前都還在討論，至於個別的新聞或案例，因為這種東西太多，並沒有特別去追蹤個案。

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列席的法務部調查局資通安全處長張尤仁指出，有關AI生成的假訊息，調查局有建立檢測模式，也有相關的檢測工具，當網路上有相關訊息出現，在經過檢測確定是AI生成，只要有違法，如違反選罷法，就會立案偵辦。目前六都地檢署都有AI生成的假訊息犯罪調查中心，會一同進行偵辦。

游顥表示，罷團直接在其幹部群組，用AI生成他的辦公室新聞稿，相關證據都在上面。罷團用AI來偽造罷免對象的新聞稿，將來就可能偽造成影音跟圖像。（編輯：翟思嘉）1140424

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