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黃呂錦茹遭裁定羈押 蔣萬安籲26日參加凱道集會

2025/4/25 15:41（4/25 16:06 更新）
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台北地方法院25日裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹羈押禁見。對此，台北市長蔣萬安（中）表示，民眾對於司法公信力已充滿疑慮，非常憂心司法是否已成為執政者的工具。中央社記者陳昱婷攝 114年4月25日
台北地方法院25日裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹羈押禁見。對此，台北市長蔣萬安（中）表示，民眾對於司法公信力已充滿疑慮，非常憂心司法是否已成為執政者的工具。中央社記者陳昱婷攝 114年4月25日
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（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北地方法院今天裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹羈押禁見。台北市蔣萬安表示，民眾對司法的公信力已充滿疑慮，呼籲明天一起站出來，參加凱道集會活動。

台北地檢署偵辦罷免不實連署案，18日聲押禁見黃呂錦茹，遭台北地方法院裁定駁回。北檢抗告成功，高院昨天發回更裁。北院今天再開羈押庭，認定黃呂錦茹犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見。

蔣萬安今天出席台北市政府道路交通安全會報前被媒體堵訪問及此事表示，民眾對於司法的公信力已充滿了疑慮，非常憂心司法是否已成為執政者的工具。

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媒體追問，是否相信黃呂錦茹的清白。蔣萬安說，希望大家明天一定要勇敢地站出來。

國民黨主席朱立倫不滿因藍營罷免綠委，進而遭檢調調查疑似不實連署，號召支持者明天上凱達格蘭大道抗議，包括蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等國民黨籍地方首長及立法院長韓國瑜將出席，民眾黨主席黃國昌也表態參與。（編輯：林恕暉）1140425

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