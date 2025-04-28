蕭副總統：台美關稅談判 盼僑領支持爭取最大利益

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（中央社記者葉素萍台北28日電）副總統蕭美琴今接見羅省中華會館回國訪問團，她說，僑領是中華民國與美國主流社會重要橋梁，中華民國面臨許多挑戰，不論是繼續擁護民主自由的憲政體制，或台美關稅等經貿議題協商談判，都希望能在僑領支持下，一同爭取雙方最大利益。

總統府發布新聞稿表示，蕭副總統上午在總統府接見2025年羅省中華會館回國訪問團，訪團由羅省中華會館主席聶澤英率領，僑務委員會副委員長阮昭雄陪同。

副總統致詞表示，羅省中華會館創立至今已經136年，今年適逢國父孫中山先生逝世100週年，僑領籌組訪問團來到台灣，特別有意義，她要代表中華民國政府表達由衷感謝。

她提到，羅省中華會館秉持長期傳統、擁護自由民主的精神，在促進當地僑界團結、推動社會公益以及宣揚傳統文化等扮演重要角色。100多年來爭取僑民的權利和福祉，促進當地華埠的發展與繁榮，鼓勵華裔二、三代、甚至是四、五代的青年文化傳承，獲得僑社以及美國主流社會重視，是洛杉磯乃至於全美國各地最重要且具指標意義僑社之一。每年在元旦、國慶等活動舉辦升旗典禮，對於凝聚僑心、彰顯自由民主的價值，意義重大。

蕭副總統指出，中華民國處於民主第一島鏈的戰略地位，在印太地區扮演關鍵角色，相信台海的和平與穩定是全世界所有愛好自由和平人們共同的期盼與心聲，也需要共同努力。

她說，長久以來，台美關係互利互惠，也是促成印太地區穩定、繁榮的重要夥伴關係。僑領長期旅居美國，扮演中華民國與美國主流社會之間的重要橋梁，如今中華民國面臨許多挑戰，不論是要繼續擁護民主自由的憲政體制，或台美之間關稅等經貿議題的協商談判，都希望能在僑領支持下，一同爭取對雙方經貿長期穩定發展的最大利益。

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蕭副總統表示，中華民國台灣對內是以民主鞏固，對外更要以民主和世界交朋友。她在擔任副總統前，曾擔任駐美代表3年多，華府的中華會館也與大家一樣，長期支持中華民國。

她說，在會館的各項活動中，她都不斷強調，只要是站在自由、民主的一方，就是同一個陣營，尤其美國更是台灣在民主陣營最重要的夥伴。希望大家基於對自由、民主的愛好，讓民主繼續照亮台灣，也讓民主持續在美國及全世界成為更堅固的力量。（編輯：萬淑彰）1140428