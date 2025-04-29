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提升國防自主 中科院6月辦無人艇公開性能展示

2025/4/29 14:03（4/29 15:45 更新）
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圖為台船公司自主研發無人船「奮進魔鬼魚」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北29日電）為提升國防自主能力與促進產業發展，知情人士證實，中科院將於6月中旬於蘇澳外海舉辦水面無人艇公開展示，並廣邀國內外廠商共同參與，展示各家無人艇的性能，並提供軍方、海巡署等潛在客戶蒐集各家無人艇展示數據。

知情人士表示，無人艇近年來在海上各領域中展現出高度潛力，任務執行的效能及適用範圍與訂定的規格及性能相關。為推動水面無人載具（USV）技術發展及了解國內外廠家的USV產品性能，中科院規劃6月中旬於蘇澳外海舉辦水面無人艇公開展示。

據了解，本次無人艇公開展示的技術項目區分靜、動態兩個階段，首先由國內外各參展廠商以影片與書面資料，使各界瞭解產品特性；靜態展覽結束後，隨即執行遙導控距離、光電目獲影像、任務酬載、導引操控、數位保護及陸上機動能力等6項動態展示，中科院將依展示結果評估各參與廠商的技術水準，提供軍種未來無人艇優化規格參考，確保後續無人艇性能符合作戰需求。

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知情人士說明，中科院將參照參展廠商展示數據，開發無人艇公版控制系統，建立標準化模組，並可搭配不同需求的任務酬載模組（如巡邏、搜救、環境監測、物流等），進一步提升無人艇應用彈性及通用性，以達軍民通用及快速量的成效。

知情人士表示，中科院的國防研究團隊將持續深化無人載具技術發展與研究，結合自主航行、智慧決策及AI功能，全面提升無人載具在複雜海域中的路徑規劃與環境感知能力，並透過AI技術優化資料處理、航行判斷及任務執行效率，使無人艇能即時應對多變的環境及任務需求，未來將持續推動無人艇於國防及民生領域的發展，提升台灣在全球無人艇技術領域及產業競爭力。（編輯：林淑媛）1140429

#中科院
#海巡署
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