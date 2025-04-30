收海外312份罷藍委連署書 林俊憲：獻給家鄉的情書

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（中央社記者王揚宇台北30日電）民進黨立委林俊憲今天在立法院舉行記者會，接下來自加拿大的罷免國民黨立委連署書，稱這是「海外學子獻給家鄉的情書」。林俊憲呼籲民眾踴躍投入罷免連署行動，共同守護自由民主。

林俊憲今天與加拿大英屬哥倫比亞大學教授山人幸琪、安大略罷免連署志工劉小許及其丈夫在立法院舉辦「飄洋跨海送情書，海外連署捍民主」記者會，山人幸琪交付312份罷免連署書給林俊憲。

林俊憲說，這312份連署書猶如海外學子獻給家鄉的情書，而這些連署書有超過一半是在罷免北部的國民黨立委，包括國民黨立委王鴻薇、羅智強、賴士葆及徐巧芯。

林俊憲指出，除了這次帶回台灣的312份連署書外，在加拿大各省，包括卑詩省528份、安大略省913份、亞伯特省88份以及魁北克省60份，還有1500多份連署罷免書，展現海外台灣人的民主意志與行動力。

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山人幸琪在會中分享連署過程的小故事，包括設計防呆板，讓民眾以較為方便的方式連署外，北美使用的紙張格式與連署書格式不符，需要透過網購A4紙或透過香港志工從香港帶來自行列印，甚至罷團連署站點也需要以注音標示，避免中國人騷擾等。

林俊憲最後提到，此次跨海送達的連署書，不僅展現台灣人在世界各地的凝聚力，更讓國際社會見證台灣人守護民主的堅定信念。台灣正處於關鍵時刻，希望海內外台灣人攜手努力，共同守護自由民主。（編輯：翟思嘉）1140430