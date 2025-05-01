吳思瑤吳沛憶遭鎖定罷免 民進黨：立院需要文化立委

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（中央社記者葉素萍台北1日電）民進黨立委吳思瑤、吳沛憶等人被鎖定連署罷免，民進黨青年部今天說，吳思瑤、吳沛憶不僅為地方爭取資源，更透過公私協力方式，活化士林天母、中正萬華在地樣貌，現在在立院力抗國會亂象，立院需要這2位文化好立委。

民進黨青年部今天發布新聞稿表示，吳思瑤、吳沛憶，日前受邀以「台北地方政治文化力扎根」為題，和逾百名青年分享，從台北市議員至立委，如何將文化與藝術引入地方，將中央資源導入地方，翻轉士林北投和中正萬華，為地方發展帶來新風貌。

吳思瑤分享在議員及立委任內，為北投人開拓Eco-Museum北投生活環境博物館，讓新北投車站回家、串連北投兒童樂園、中心新村，重現北投百年歷史風華；在北投推動「讀樂樂公園圖書館」、親子藝術季，讓文化教育從小扎根；催生台北時裝週、台灣設計研究院和大學新宿舍運動，讓設計、時尚進入日常生活。

吳思瑤表示，自己是「幹事長吳思瑤」，更是「文化人吳思瑤」，文化工作是她最愛的工作，希望大家可以支持她和吳沛憶繼續在立法院為台灣文化深耕。

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吳沛憶分享創辦「陪你報報」刊物，挖掘艋舺服飾商圈、牯嶺街、東園街等在地故事；發起「萬華大鬧熱」、中正萬華首屆萬聖節大遊行，活絡地方節慶文化，也引入資源支持牯嶺街書香市集，並結合在地文史導覽。

吳沛憶說，她爭取市場、公園及滑板公園美學改造、推動萬華車站美學升級、提報昭和樓登錄歷史建築，更促成西門町彩虹地景設置，展現台北多元自由價值。（編輯：翟思嘉）1140501