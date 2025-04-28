藍將發動罷賴運動 綠批違法在先還煽動鬥民主

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（中央社記者葉素萍台北28日電）國民黨主席朱立倫說，將發動各式罷免總統賴清德運動。民進黨今天批評，國民黨利用黨員名冊抄寫大量死亡連署書，違法在先，不檢討自身行為，還利用民粹煽動仇恨情緒動員藍白合鬥司法、鬥民主。

朱立倫今天表示，已要求所有民代，全力協助罷綠選區二階段連署，也會將二階連署結果列入考核並公告；5月20日開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來在台灣各角落，要全面發動各式罷免總統賴清德運動。

民進黨發言人韓瑩今天透過新聞稿指出，國民黨「抄名冊」違法在先，又號召全黨上街挺作弊，還以政治攻擊台灣的民主與司法；呼籲國民黨懸崖勒馬，除了誠實面對司法，更要以人民蒼生為念，團結因應當前國際局勢挑戰。

韓瑩說，從426集會到今天召開記者會要罷免總統賴清德及綠委行動，證明真正在鬥的是朱立倫跟國民黨。國民黨修嚴的選罷法，國民黨搶先以身試法，利用黨員名冊抄寫大量死亡連署書，違法在先不檢討自身行為，還利用民粹煽動仇恨情緒動員藍白合鬥司法、鬥民主，根本「見笑轉生氣」。

韓瑩表示，真正應該被罷免撤換的是組團朝拜中共高官，卻又不敢當面「戰獨裁」，只會帶頭攻擊司法「挺違法」的國民黨立委以及朱立倫。

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韓瑩說，國民黨宣稱要傾全黨之力發動報復罷免，但要提醒朱立倫告誡自家黨公職「KPI是有效的連署書，不是比誰便宜行事抄名冊的死亡連署。」

韓瑩表示，國民黨多次高喊立法院民生會期，卻政治鬥爭掛帥，對福國利民法案毫無建樹。奉勸朱立倫要聽見黨主席最大競爭對手、台中市長盧秀燕的苦勸，不要再搞政治鬥爭，共同拚民生、顧經濟，朝野團結因應當前國際局勢挑戰。（編輯：蘇志宗）1140428