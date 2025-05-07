罷團2階送件 羅智強籲民眾投下不同意

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（中央社記者楊淑閔、王承中台北7日電）提議罷免國民黨立委羅智強團體「大安強強滾」今天前往台北市選委會提交二階連署書共3萬6398份。羅智強表示，為守護台灣民主，呼籲民眾必須出門投下「不同意罷免」。

提議罷免國民黨台北市立委羅智強「大安強強滾」團隊表示，今天提交第二階段連署書3萬6398份，超過法定門檻（約2萬3313份），這是在35個友善店家與公民團體支持下成功募集的，而「36398-刪了刪就罷」，恰好回應行動的核心訴求。

民進黨台北市議員趙怡翔出席送件記者會，他表示，罷團在大安區連署忍受許多壓力。

社會民主黨台北市議員苗博雅也現身對大安罷團表達感謝，表示是他們解開了台灣政治在立法院被國民黨打上的死結。

羅智強發布新聞稿指出，這場無差別式且不分青紅皂白的大罷免，對台灣民主造成實質傷害，也不斷撕裂著台灣社會。他呼籲民眾，為了守護台灣民主，保有善良的一顆心，必須要出門投下「不同意罷免」，他對大安人的善良有信心。

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羅智強表示，他已啟動「大安100講」，接下來他不是在國會監督政府，就是在街頭傾聽民意，並在街頭上向民眾傳達「守護民主」的理念，告訴民眾他會全力守住大安。

另一方面，提議罷免國民黨立委賴士葆、徐巧芯、王鴻薇的團體預計於明天上午共同把二階段連署書送至北市選委會，罷免北市國民黨立委的5個團體領銜人與發言人將現身接受採訪，聯電創辦人曹興誠也預計出席。（編輯：蕭博文、戴光育）1140507