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剴剴案遭控失職 林月琴：勿用政治話術消費已逝生命

2025/5/8 20:20（5/8 20:31 更新）
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各界矚目剴剴案，有媒體指控，民進黨批評北市府未盡訪視之責，未能及時挽救所致，但訪視業務的外聘督導是民進黨立委林月琴，疑為失職。林月琴今天表示，外聘督導是根據機構需求被動協助，不涉機構營運與管理，「請不要以政治話術消費一條已逝的生命」，她並提供歷次機構提出之需求與議題（圖）加以佐證。（林月琴辦公室提供）
各界矚目剴剴案，有媒體指控，民進黨批評北市府未盡訪視之責，未能及時挽救所致，但訪視業務的外聘督導是民進黨立委林月琴，疑為失職。林月琴今天表示，外聘督導是根據機構需求被動協助，不涉機構營運與管理，「請不要以政治話術消費一條已逝的生命」，她並提供歷次機構提出之需求與議題（圖）加以佐證。（林月琴辦公室提供）
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（中央社記者林敬殷台北8日電）各界矚目剴剴案，有媒體指控，民進黨批評北市府未盡訪視之責，未能及時挽救所致，但訪視業務的外聘督導是民進黨立委林月琴，疑是失職。林月琴今天表示，外聘督導是根據機構需求被動協助，不涉機構營運與管理，「請不要以政治話術消費一條已逝的生命」。

保母劉彩萱、劉若琳兩姊妹涉嫌虐死男童剴剴案，預定13日宣判。外界認為，雙北市政府有未盡其責，導致未能及時挽救，不過，有媒體人今天表示，民進黨將「剴剴案」矛頭指向台北市社會局，指控應訪視而未訪視，所以沒能及時挽救剴剴。但這項訪視業務，是由「新北市大愛關懷協會」承辦，根據協會送交市府的計劃，依法外聘的督導，就是林月琴。

林月琴發表聲明表示，「我是林月琴，對於網路上的不實謠言，特此鄭重聲明：請不要以政治話術消費一條已逝的生命。」

林月琴說，基於她在兒童福利的專業，過去在兒童福利領域從事一線服務期間長期受邀擔任外聘督導的工作，外聘督導的邀請涵蓋台北市、新北市、桃園市，以及其他縣市。外聘督導的工作性質，是「根據機構需求被動協助，提供專業意見，並不涉及機構的內部營運與管理事務。」

林月琴表示，本次事件中的社團法人新北市大愛關懷協會為其中一個邀請她擔任外聘督導的社福團體，並該協會為台北市文山區居家托育服務中心的承辦單位。

林月琴說，2023年一整年，她分別於2月24日、5月29日、8月10日、12月26日4次受邀參與會議。

林月琴指出，「12月26日該次會議將本案列入議程」，會中社工報告，由兒盟轉介劉姓保母收托的兒童過世。「這是我第一次得知剴剴過世的消息。」

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林月琴表示，當下她的專業意見為，第一、配合司法調查，不可有任何隱匿；第二、確認劉姓保母收托的另一位兒童，從保母家移出，並媒合轉至其他保母的狀況。

林月琴說，「這就是全部的事實。」她是一個社工，從過去到今天，她對每一個案的態度都是一致的。（編輯：林興盟）1140508

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各界矚目剴剴案，有媒體指控，民進黨批評北市府未盡訪視之責，未能及時挽救所致，但訪視業務的外聘督導是民進黨立委林月琴，疑為失職。林月琴今天下午發表聲明，強調外聘督導是根據機構需求被動協助，不涉機構營運與管理。（林月琴立委辦公室提供）
各界矚目剴剴案，有媒體指控，民進黨批評北市府未盡訪視之責，未能及時挽救所致，但訪視業務的外聘督導是民進黨立委林月琴，疑為失職。林月琴今天下午發表聲明，強調外聘督導是根據機構需求被動協助，不涉機構營運與管理。（林月琴立委辦公室提供）
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