加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
晚間影音新聞／天主教首位美籍教宗 清楚台灣中國不同
首頁 / 政治

顧立雄出席蔡學良追思會 期盼國軍讓社會重拾信任

2025/5/9 18:07（5/9 18:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國防部長顧立雄9日出席「故空軍中士蔡學良追思會」。（軍聞社提供）中央社記者吳書緯傳真 114年5月9日
國防部長顧立雄9日出席「故空軍中士蔡學良追思會」。（軍聞社提供）中央社記者吳書緯傳真 114年5月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北9日電）空軍中士蔡學良民國97年在靶場訓練時，中槍身亡，蔡母陳情至今。國防部長顧立雄今天出席「故空軍中士蔡學良追思會」，向家屬表達誠摯的關懷與慰問，並期盼國軍從經驗中學習與改進，讓社會重拾對國軍的信任與信心。

蔡母尤瑞敏長期針對案情進行陳情，3月22日在總統賴清德台東縣行程中大聲喊冤，賴總統聽取尤瑞敏陳情內容後，允諾將相關資料交由國防部積極處理。

軍聞社報導，顧立雄今天率空軍司令鄭榮豐上將、國防部參事石文龍中將、政戰局長陳育琳中將等人，前往松山基地指揮部出席追思會，生命權平等協會理事長林志豪等人亦與會致意。

顧立雄致詞表示，蔡學良自15歲離家投身軍旅，18歲陸軍高中畢業後，加入防空飛彈部隊，展現年輕官兵的熱情與使命感。然而他正值抱負理想初展之際，不幸發生憾事，令部隊失去一位袍澤，家屬更是承受無與倫比的深切悲痛。

顧立雄強調，「哀傷不只是為了寶貴生命的流逝，而是要汲取教訓」，自從他就任國防部長以來，時刻期盼國軍要從經驗中學習與改進，讓社會重拾對國軍的信任與信心。

顧立雄指出，蔡學良的母親藉由追思會，提醒大家珍惜同袍情誼，用為母則強的韌性，將思念愛子的慈愛，轉化為關心空軍，乃至關心國軍的大愛，希望能讓官兵安心於部隊服役。

google news透過 Google News追蹤中央社

尤瑞敏對於賴總統的關心與重視，以及國防部在蔡學良離世17年後，特別促成這場追思會，表達感謝之意。她說，這17年來，沒有一天不想念蔡學良，期盼他的奉獻與犧牲，能夠推動軍中改革，讓官兵更安全、更被珍惜，讓國防部兵役制度更加完善與安全。

民國97年5月9日，空軍防空砲兵指揮部第954旅第625營前往台東太平營區實施T65K2步槍歸零射擊，蔡學良遭子彈射擊頭部死亡。軍方當時表示，是意外遭流彈射擊，但後續軍事檢察官偵辦以飲彈自殺結案。台東地檢署109年重啟調查，目前偵辦中。監察院函請東檢8月底前回覆調查結果。（編輯：萬淑彰）1140509

國防部長顧立雄（右1）9日出席「故空軍中士蔡學良追思會」，與蔡母尤瑞敏（右2）等人懇談。（軍聞社提供）中央社記者吳書緯傳真 114年5月9日
國防部長顧立雄（右1）9日出席「故空軍中士蔡學良追思會」，與蔡母尤瑞敏（右2）等人懇談。（軍聞社提供）中央社記者吳書緯傳真 114年5月9日
蔡學良
中士蔡學良中彈死亡案 蔡媽媽要求啟動科學驗證中士蔡學良中彈死亡案 蔡媽媽在東檢靜坐至8月
顧立雄
遭點名520換血 顧立雄：沒任何資訊無法討論傳內閣改組 吳思瑤質疑政治操作、炒作罷免藍綠對決
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：