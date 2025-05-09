外交部與永續能源研究基金會簽備忘錄 推展環境外交

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北9日電）外交部7日與台灣永續能源研究基金會舉行合作備忘錄簽署儀式；外交部今天指出，這次簽署儀式是外交部首次與非政府組織為環境永續及國際參與簽署合作備忘錄，展現台灣落實「永續發展目標」（SDGs）與推展環境外交的決心。

外交部今天發布新聞稿指出，7日舉行合作備忘錄簽署儀式由外交部政務次長吳志中與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新共同簽署，為跨領域協力、結合民間組織推動國際永續發展及淨零轉型，開創新的合作空間。

吳志中致詞強調，外交部長林佳龍積極推動「總合外交」，這次簽署儀式不僅象徵雙方高度互信與專業協作的堅實基礎，更是攜手邁向新合作階段的重要里程碑；台灣永續能源研究基金會在簡又新帶領下積極參與國際上關於氣候變遷、淨零排放及循環經濟的重要會議與活動，讓台灣在環境永續的議題上成為全球合作不可或缺的重要伙伴。

吳志中希望未來能透過雙方資源與專業的互補，為台灣總合外交工作注入新活力，並帶來新觀點。

透過 Google News 追蹤中央社

簡又新致詞表示，台灣在淨零轉型的成就將有助循序推動台灣加入聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），基金會將就氣候變遷、節能減碳、永續能源及國際合作等多元議題與外交部密切合作，以期將研究成果與國際接軌，並和國際社會攜手應對氣候變遷的全球挑戰。

外交部表示，雙方都期待透過這次合作備忘錄的簽署，能夠擴大公私協力網絡，藉由經驗分享與交流，共同提升台灣在全球永續發展領域的能見度與影響力。（編輯：林興盟）1140509