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藍營再質疑是否棄日籍 矢板明夫：胡亂貼標籤

2025/5/14 16:39（5/14 16:41 更新）
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國民黨再指矢板明夫（前中）若未放棄日本籍，構成外國人涉入台灣政治活動爭議，相關單位有責任調查。矢板明夫14日在基隆出示中華民國護照，並表示國民黨在被大罷免時，不知該如何回應人民憤怒而胡亂貼標籤。中央社記者王朝鈺攝 114年5月14日
國民黨再指矢板明夫（前中）若未放棄日本籍，構成外國人涉入台灣政治活動爭議，相關單位有責任調查。矢板明夫14日在基隆出示中華民國護照，並表示國民黨在被大罷免時，不知該如何回應人民憤怒而胡亂貼標籤。中央社記者王朝鈺攝 114年5月14日
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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）國民黨再指控矢板明夫若未放棄日本籍，構成外國人涉入台灣政治活動爭議，相關單位有責任調查。矢板明夫今天說，國民黨在被大罷免時，不知該如何回應人民憤怒而胡亂貼標籤。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟昨天指控罷團違法邀請「日本籍」印太戰略智庫執行長矢板明夫助講，矢板明夫已出示中華民國護照證明；黃申棟今天再指矢板明夫若未放棄日本籍，就構成外國人涉入台灣政治活動的重大爭議，相關單位有責任啟動調查。

矢板明夫下午在基隆受訪說，希望國民黨好好確認、求證，國民黨向日本政府確認了嗎？漫天像潑婦吵架，國民黨要自己求證，他到目前為止沒有接到任何電話，對這種無聊問題，他不予回應。移民署、中選會昨天都說明沒有涉法，國民黨若認為他涉法請去告。

矢板明夫說，國民黨胡亂指控別人烏龍爆料，顯示做事不認真，根本不是維護台灣法律，而是國民黨在被大罷免時，不知該如何回應人民的憤怒而胡亂貼標籤，這樣的人從政是很遺憾的事情。

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矢板明夫說，國民黨指他是「外國人」評論台灣政治，他去年已取得中華民國國籍，他是在評論「本國」的政治人物，是他身為國民的權利，也屬於言論自由。

律師蔡家豪表示，依內政部於民國96年及72年函釋都清楚定義，雙重國籍非公職人員選舉罷免法中所稱外國人民的範圍內，因此，矢板明夫即便有雙國國籍，也沒有違法。（編輯：吳素柔）1140514

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