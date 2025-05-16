總統南下端節勗勉 期許海軍反潛航空指揮部成堅實勁旅

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（中央社記者吳書緯高雄16日電）端午節將至，總統賴清德今天勗勉南部地區部隊。賴總統表示，海軍反潛航空指揮部擔負海域偵蒐巡邏的重要任務，掌握周邊海域的水下動態，讓潛在威脅無所遁形，期許官兵傳承忠義軍風、錨鍊精神，成為一支海上反潛作戰的勁旅。

賴總統赴高雄勗勉南部地區國軍部隊，先後前往陸軍工兵訓練中心、海軍反潛航空指揮部等部隊視導。

工訓中心向賴總統展示「機動阻絕器材暨鋼刺蝟結合蛇腹型鐵絲網設置」科目操演，模擬工兵部隊於複合式海灘聯外道路設置阻絕設施，設置「防人員」與「防車輛」2種形式的障礙物，以最小的人力、物力達到最大的阻絕敵軍效果，陸軍去年購置的機動阻絕器材也亮相運用於操演中。

賴總統隨後赴海軍反潛航空指揮部視導，並在海鷹營區與官兵代表用餐。賴總統致詞表示，今天在高雄與國軍官兵見面，無論是陸軍工兵訓練中心與海軍反潛航空指揮部，都是國軍戰力的基石，更是整體國防戰略中不可或缺的角色。

賴總統代表民眾感謝國軍官兵戮力戰訓本務，不斷精進專業和戰力，因為國軍官兵的努力與付出，才能夠讓國軍部隊持續茁壯、讓民眾安居樂業。

賴總統表示，海軍反潛航空指揮部擔負海域偵蒐巡邏的重要任務，並配合水上及空中部隊，形成海空一體的防禦網，海軍反潛航空指揮部就像國軍的「千里眼」，在官兵的嚴密監控下，才能夠掌握周邊海域的水下動態，讓潛在威脅無所遁形。

賴總統說，海軍反潛航空指揮部的官兵在平日的灰色地帶應處、漢光演習、聯合計畫作戰演練、敦睦遠航支隊等各項演訓任務中，都展現出海軍航空部隊的專業職能，也讓民眾看到海軍官兵捍衛家園的決心。

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賴總統期許海軍反潛航空指揮部的官兵，傳承忠義軍風、錨鍊精神，成為一支海上反潛作戰堅實戰力的勁旅。

賴總統最後表示，再過不久就是端午節，祝福官兵們佳節快樂，也知道許多官兵沒有放假，要記得打電話問候家人，他並再次感謝國軍官兵在崗位上的辛勞，「讓我們攜手努力，守護國家安全。」（編輯：萬淑彰）1140516