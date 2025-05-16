卓榮泰：支撐AI半導體產業發展 2032前用電無虞

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（中央社記者葉臻桃園16日電）行政院長卓榮泰今天視察中油觀塘接收站及台電大潭廠增建計畫後表示，今天過後台灣就沒有核能發電，但台電到2032年前，都能支撐國內AI、半導體產業的高速發展，用電無虞。

卓榮泰下午至桃園視察中油觀塘接收站（三接）及台電大潭廠增建計畫。他在中油觀塘接收站行政大樓聽取簡報後表示，國家對LNG（液化天然氣）的政策就是按步驟一步步前進，這也是支撐國家能源的重要政策，去年所做的承諾政府沒有延誤，「完全達到了」。

卓榮泰說，中油三接從一開始的環評跟地方做很多的溝通說明，感謝地方人士、漁民的共同理解，以及桃園市政府在工程期間很多的溝通協調，讓三接能夠順利成為國家重大的公共工程。

卓榮泰說，今天過後台灣就沒有核能發電，他要請問台電3個問題，「核三廠2號機除役的工作，是不是安全順利的進行中」？「大潭電廠的供給滿載之後，能不能取代核三廠2號機對台灣整體的供電需求量」？「未來所有的重大發電機組工程能不能如期上路」？皆獲得台電肯定回覆。

卓榮泰表示，立法院已經通過了核管法修法，「我們是尊重的」，但也要看核三廠或核二廠未來是不是有重新啟動的條件，必須經過周延的安全檢查。

卓榮泰說，法律修訂完成後，行政作業上會研究如何訂定一套安全檢查的程序，同時在政策上決定如何或是何時來展開安全檢查，「這都要符合3項原則，就是未來的核廢料有去處、核安有安全的管理，以及全民有共識要讓電廠繼續使用下去」。

卓榮泰也說，行政院的工作就是做好所有的必要條件，等待條件成熟、民意也支持、社會有共識，就會在政策上做更多的考量，這些考量為的是讓台灣各地供電安全，大家心中沒有疑慮。

卓榮泰表示，未來多個電廠將有新機組加入發電，甚至到2032年前，都能支撐國內AI高科技產業、半導體產業的發展，用電無虞；未來還有多項目標要逐步的完成，相信只要目標確定，就沒有不可能的任務。

卓榮泰指出，政府對於民生的用電、用水有責任，台灣對全世界的高科技產業有責任，一定要勇敢的承擔；減碳先行的目標就是淨零，大潭電廠新增加的三部燃氣複循環機組，是比較先進的科技，尤其是過不久7號機的加入商轉，幾乎可以供應北北基桃將近1000萬人的工業民生用電需求。

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卓榮泰說，大潭電廠雙氣源、雙備援的方式，增加了供應的穩定和安全，也因為複循環機組，對空污的排放量不會增加，但同時發電量是大幅度的增加，也希望未來不要影響到生態、漁民的漁場環境，這是政府對國人的承諾。

他也說，台灣再生能源在二次能源轉型中被列為很重要的工作，到了明年就能達到20%的需求，現在已是14.6%，同時也會降低燃煤的需求，但是燃氣的供應，會持續在穩定的狀態當中持續發展。（編輯：黃名璽）1140516