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蔡英文：台灣人勇敢聰明 環境越困難越能凝聚力量

2025/5/21 12:53（5/21 12:59 更新）
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（中央社記者葉素萍台北21日電）前總統蔡英文已結束訪歐行程，返回台灣。她今天透過臉書說，這幾年，因為大家的共同努力，世界確實比較認識台灣，也都知道台灣在哪裡。雖然台灣的處境困難，但是台灣人夠勇敢、夠聰明，在越困難的環境，越能凝聚力量往前走。

蔡英文5月上旬訪問歐洲並發表演說。她表示，從立陶宛、丹麥再到英國，她把台灣人的聲音帶到歐洲，展現台灣民主、自由的價值，也把屬於台灣的觀點與世界分享，承諾台灣守護區域和平與穩定的決心。

蔡英文指出，在英國的時候，單口相聲喜劇演員黃冠文對她說，在演出時的自我介紹，他都會堅持跟觀眾說「我來自台灣」（I am from Taiwan）。

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蔡英文表示，這幾年，因為大家的共同努力，世界確實比較認識台灣，也都知道台灣在哪裡。在各行各業，海外的台灣人都找到自己的一片天地，以後讓世界看見台灣，還要繼續靠大家的努力。

她說，國家是大家的，未來的台灣，挑戰還是很多，雖然台灣的處境困難，但是台灣人夠勇敢、夠聰明，在越困難的環境，越能凝聚力量往前走，大家一起加油。（編輯：萬淑彰）1140521

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