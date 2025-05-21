學者談統戰6面向 賴清德提醒黨公職不要心存僥倖

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（中央社記者葉素萍台北21日電）亞太和平研究基金會執行長董立文今天赴民進黨中常會專案報告提到，中國針對台灣統戰有「親、黑、金、商、廟、團」6個面向，必須提高警覺；兼任民進黨主席的總統賴清德說，民進黨是中共統戰滲透重點標的，所有黨公職一定要謹慎小心，不要心存僥倖或輕忽。

民進黨今天召開中常會邀請董立文專案報告「提高警覺！認清中共滲透風險」。

與會人士轉述，董立文提到，雖然統戰滲透現在經常一起被提及，但兩者是不同概念。統戰有違法樣態，也有目前不違反台灣法律部分；有檯面上公開行為，也有檯面下隱蔽活動；統戰4大重點是分化、團結、打擊、消滅。至於滲透，董立文說，一定是隱蔽且涉及違法。

董立文說，統戰涉及6個層面包括「親、黑、金、商、廟、團」，親是指透過親人家屬，黑是黑道，金是金錢攻勢，商是商業利益，廟是宮廟，團就是團體交流。

董立文提醒，很多大家認為是很微小的資訊，例如，有人想打探某個行程有誰參加、為什麼會有這個活動，這些雖是相對微小的事情，但經過交叉比對，還是可能造成資訊外流、被滲透。

據轉述，與會中常委提到，近日海巡部門也傳共諜案，行政部門要更警戒，不管是國防軍人系統、海巡系統，政府應更加重視；也有中常委希望政府採取更多積極措施，預防或抓出現在中共在台滲透系統。

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與會人士轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，專案報告讓他感觸很深，他這一年來在立法院奮戰，感受到中國滲透狀況非常嚴重，這時民進黨公職要更團結、推動反共護台運動，藍白已黔驢技窮，現在是把他們送進歷史焚化爐最好時候。

與會人士轉述，賴清德向中常委、黨部主管與黨公職再次強調，民進黨做為捍衛台灣主權的政黨，是被統戰滲透重點標的，所有黨公職一定要非常謹慎小心，不要心存僥倖或輕忽，要慎防統戰。（編輯：蘇志宗）1140521