朱立倫表態盼交棒 吳思瑤：勿把內部競爭外部化

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（中央社記者林敬殷台北26日電）國民黨主席朱立倫接受媒體專訪時，首度表態「我非常期盼順利交棒」，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，這是國民黨家務事，期盼有意角逐國民黨主席的人，不要把內部競爭、鬥爭外部化，鬥臭政府部門，利用政治操作攻擊，達到參選的聲量及正當性。

大罷免牽動國民黨主席改選，朱立倫接受媒體專訪時表示，目前改選時程不變，7月公告，9月改選，10月交接，「我非常期盼順利交棒」，所有黨務工作會奮戰到最後一分鐘。

吳思瑤上午在立法院接受媒體訪問時，對於朱立倫的交棒說是否是以退為進，吳思瑤表示，這是國民黨的家務事，朱立倫確實處於連任的危機，主要來自對國民黨領導無方，黨內對朱立倫的領導產生信任危機。

吳思瑤說，更嚴峻的是，朱立倫領導的國民黨，一再違法犯罪，甚至罷免連署都是系統性、集團式的偽造犯，這些作為造成國民黨喪失社會信任及公信力。

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吳思瑤表示，當一個政黨公信力受到嚴重挑戰，黨主席應當好好思考領導問題，希望要角逐國民黨主席的人，不要把內部競爭外部化，不要為了自己邁向黨主席權位，鬥臭政府部門，鬥臭執政黨，操弄司法，攻擊中選會，利用政治操作攻擊，達到自己參選黨主席的聲量及正當性。

吳思瑤說，不管朱立倫連不連任，其他要角逐的人，都應該戒慎恐懼，不要將內部競爭、鬥爭外部化。（編輯：蘇志宗）1140526