瓜地馬拉總統4日將抵台訪問 聚焦經貿投資合作

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市2日專電）瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）將啟程展開台灣與日本的國是訪問行程，他首站將前往台北，隨後轉赴東京。阿雷巴洛強調，此次出訪希望強化雙邊外交關係，並吸引外國投資，促進瓜地馬拉的經濟與技術發展。

阿雷巴洛今天在總統府舉行的記者會中指出，這次出訪對瓜地馬拉具有戰略性意義，也就是吸引外國投資，進而創造瓜國人民更多就業機會。而在台灣訪問期間，阿雷巴洛也將與總統賴清德會晤，深化台灣和瓜地馬拉兩國長久的邦誼。

瓜地馬拉總統府表示，隨同總統出訪的瓜國高層政府官員包括外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）、經濟部長賈西亞琴（Gabriela Garcia-Quinn）、總統私人秘書塔哲（Ana Glenda Tager）及政府社會傳播秘書巴洛莫（Santiago Palomo）。同時，專責招商引資的瓜地馬拉投資推廣署（ProGuate）也將派員隨行，與台灣方面洽談多項貿易合作協議。

媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）報導，台灣長期以來就是瓜地馬拉的主要發展夥伴之一，雙方在基礎建設援助、技術合作、農村發展，以及為瓜國學生提供獎學金的教育交流等，有著長期合作關係。

值得一提的是，為協助瓜地馬拉發展高科技產業，打造「晶片之路」，台瓜兩國政府共同推動「半導體技職班」培訓計畫，由台灣駐瓜地馬拉大使館，瓜國經濟部和外交部共同遴選出的28位學員，日前剛結束在台3週的密集培訓課程。阿雷巴洛表示，瓜地馬拉8月也將舉行一場大型的高科技論壇，邀集台灣的科技界領袖以及企業家，與瓜國業者和官員會面，討論如何推動台灣高科技產業在瓜地馬拉的合作發展，促進兩國互惠雙贏。

結束台灣訪問行程後，阿雷巴洛將前往日本，出席瓜地馬拉和日本建交90週年的慶祝活動。同時也將參與大阪世界博覽會中「瓜地馬拉日」的專屬行程，親自向世界各國推廣瓜地馬拉的觀光、文化及投資潛力。

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瓜國政府強調，阿雷巴洛在日本訪問期間，將接受日皇接見，這一項高規格的皇室禮遇展現兩國深厚的雙邊關係。此外，阿雷巴洛還將與日本首相石破茂舉行高峰會談，討論多項雙邊關切議題，包括合作發展、永續政策與經貿關係等。

報導分析，阿雷巴洛此趟亞洲之行，是瓜地馬拉政府積極推動外交政策的具體展現，包括致力於建立與台灣和日本的「國際戰略夥伴關係」，以促進瓜地馬拉的永續發展。特別在當前全球高度重視創新與國際投資的趨勢下，科技、教育及商業合作，更是瓜國政府外交政策的3大支柱。（編輯：張芷瑄）1140603