日內瓦辦事處首次拜會當地市府 牽起更多台瑞交流

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（中央社記者郭芳君蘇黎世4日專電）駐日內瓦辦事處處長李冠德5月27日首度拜會日內瓦市政府，與市長基索斯（Christina Kitsos）及市府官員會晤，雙方討論文化與經濟領域的合作，期盼持續促進對話、深化台灣與瑞士間的城市交流。

會中，基索斯親切關心旅外台灣人在日內瓦的生活情形，雙方亦就市政治理、觀光合作，以及台灣與瑞士在人文歷史、地理環境與經濟發展等多方面的相似處交換意見，互動熱烈。

李冠德提及，深具知名度的「日內瓦國際影展」已連續多年邀請台灣優秀電影作品參展，影展方側重的虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）技術也正是台灣電影界新興發展的計畫，兩國潛力無限。

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日前由台灣與瑞士共同製作的電影「陌路兄弟」正在瑞士各地戲院上映，廣獲好評，讓瑞士觀眾看見台灣獨特的自然與文化風貌，是相當成功的兩國合作。無論是傳統題材或是科技新作，台灣與瑞士都有出色之作，可互相交流學習。

會後，李冠德並以具台灣特色，並展現台灣文化與環保創意的紀念品，贈送基索斯及陪同官員。雙方期許持續強化地方層級交流，尤其在兩國相近的文化、觀光與創新等領域推動合作，深化台灣與瑞士雙邊情誼。（編輯：韋樞）1140605