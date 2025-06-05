中科院首度公開熱像夜視鏡 強化單兵夜戰能力

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（中央社記者吳書緯台北5日電）中科院日前與中正大學簽署合作備忘錄，並首度公開熱像夜視鏡、離視軸槍瞄夜視系統。針對觀測效能，中科院指出，熱像夜視鏡對人的偵測距離可以超過150公尺，而離視軸槍瞄夜視系統對人的偵測距離超過300公尺，強化單兵夜戰能力。

中科院長李世強3日與國立中正大學校長蔡少正在中正大學簽署合作備忘錄，盼結合彼此資源，打造無人機非紅供應鏈，並提升國防自主研發實力，共同達成國家無人機政策目標，現場展出多款中科院自行研製的軍備，其中熱像夜視鏡、離視軸槍瞄夜視系統2項單兵個人裝備為首度對外公開展出。

針對熱像夜視鏡的簡介，中科院指出，傳統星光夜視鏡採用的關鍵模組為光放管，在使用上存在著許多困難，因此美國等先進國家投入以半導體技術為主的熱像夜視進行發展，此裝備除了能提升單兵夜戰能力外，亦可於日夜險惡環境使用，而中科院所研製熱像夜視鏡關鍵模組為熱像晶片，採用單眼單筒頭戴構型，全機重量僅數百公克。

至於熱像夜視鏡的功能，中科院表示，單兵頭戴熱像夜視鏡，採用熱輻射被動觀測，沒有被發現的風險，且不需要光源即可觀看，亦不怕強光反制干擾，且不易受天候因素、煙霧彈影響，日夜皆可使用。

離視軸槍瞄夜視系統是由可以配戴在頭盔上的顯示器和安裝在步槍上的瞄準鏡所組成；中科院簡介，傳統的射擊方式，眼睛必須貼近槍上的瞄具孔，在狹小空間及牆角處，會造成人員射擊上的不便，離視軸槍瞄夜視系統可將槍上的熱像影像，透過無線傳輸於頭配裝置上的顯示器，在瞄準射擊時，可單獨使用槍瞄夜視系統進行瞄準觀測，減少被敵人反擊傷害的風險。

中科院表示，離視軸槍瞄夜視系統採用熱輻射被動觀測，無被發現的風險，且可縮短士兵從發現目標到攻擊目標所需的時間，降低人員曝露於敵方火力的風險，無論白天或夜晚都能使用。

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針對熱像夜視鏡在夜間是否需要開補光燈進行輔助，中科院表示，無需開補光燈，即使在完全無星光的夜晚，亦同樣可以觀測。至於觀測距離，中科院表示，距離可以依需求設計，以離視軸槍瞄夜視系統為例，對人的偵測距離超過300公尺，一般人眼熱像夜視鏡對人的偵測距離可以超過150公尺。

至於離視軸槍瞄夜視系統安裝在步槍上的瞄準鏡，是否能作為瞄準鏡使用，中科院說明，離軸槍瞄鏡就是放在步槍的瞄準鏡，提供日夜射擊瞄準，人員也可隱蔽在角落對敵射擊，瞄準目標影像可透過有線或無線傳給士兵，保護戰鬥人員，此技術與遙控槍塔技術雷同，都是藉由光電影像技術輔助射擊，同時提升射擊精度。（編輯：蘇志宗）1140605