林佳龍晚宴瓜地馬拉總統 盼台瓜打造戰略夥伴關係

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（中央社記者吳書緯台北6日電）外交部長林佳龍昨天晚宴瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷國是訪問團，林佳龍除代表台灣政府表達誠摯歡迎，並期盼台瓜兩國在既有的堅實基礎上，共同打造更具戰略意義的合作夥伴關係。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍於晚宴表示，台瓜情誼深厚，邦誼已超過90年，雙方在各領域的合作成果豐碩，尤其阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）伉儷本次訪台期間，與總統賴清德共同簽署「推動半導體產業發展合作意向書」，並見證兩國外交部長簽署「政治諮商機制合作備忘錄」及經濟部長簽署「促進供應鏈雙邊投資意向書」，不僅彰顯台瓜兩國堅實友好關係，更將進一步深化雙邊合作關係。

林佳龍強調，台灣政府將與阿雷瓦洛領導的瓜地馬拉政府同心齊力推動瓜國國家發展，深化經貿投資及半導體合作，共同發展全方位的合作關係。林佳龍也特別提及去年10月赴訪瓜地馬拉時，也曾受到阿雷瓦洛伉儷熱忱接待，至今仍珍藏當時阿雷瓦洛親簽的家宴菜單留念。

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阿雷瓦洛致詞感謝林佳龍盛情迎接，繼第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）去年10月來台參與國慶活動及林佳龍夫婦赴瓜國訪問，雙方於台北再度聚首，一直以來都維持溫暖且真摯的互動。

阿雷瓦洛特別指出，晚宴貴賓均來自不同領域的專業領袖，代表兩國合作關係日益廣泛而多元，而5日上午雙方共同簽署的各項文件，將為兩國未來合作方向提供嶄新指引，堅信台瓜兩國夥伴關係必將更加緊密。（編輯：林興盟）1140606