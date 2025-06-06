加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
美參院外委會通過挺台抗中法案 支持台灣加入IMF
首頁 / 政治

吳釗燮赴德出席論壇 涉外人士：美歐盼共同應對威權擴張

2025/6/6 21:07（6/6 21:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北6日電）國安會秘書長吳釗燮4日出席德國馬歇爾基金會論壇發表專題演說，涉外人士指出，吳釗燮此行訪問德國、比利時期間，與會美歐學者與議員尤其關注海纜破壞議題，並期盼與台灣加強交流合作，共同應對威權擴張的挑戰。

吳釗燮繼去年9月訪問捷克出席全球安全論壇發表演說後，今年再訪歐洲。他在馬歇爾基金會論壇演說時提到，此行是相隔多年後再度造訪德國柏林，特別感謝德國政府促成訪問，期盼造訪柏林成為一個示範，能為台灣開啟更多國家的大門。

吳釗燮在演說時提及，此次德國行可視為歐洲近期「轉向印太」的一個縮影，台灣正是其中關鍵。他強調，中國是俄羅斯對烏克蘭進行侵略的決定性支持者，面對北京、莫斯科、德黑蘭與平壤日益密切合作，明確意圖擴張並破壞以規則為基礎的國際秩序與價值之際，民主陣營必須團結。

涉外人士指出，吳釗燮訪問德國是應德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund, GMF）邀請，於4日出席該基金會印太計畫所舉辦第8屆「台灣三邊論壇」（Taiwan Trilateral Forum），發表開幕專題演說並與計畫主持人葛來儀（Bonnie Glaser）對談，與會人士包括來自台灣、美國、歐洲的專家學者及政策圈人士。

涉外人士表示，吳釗燮在柏林期間也會晤德國國會跨黨派議員，如國會友台小組主席、基民黨議員威爾許（Klaus-Peter Willsch）、綠黨共同主席布蘭特納（Franziska Brantner）、基社黨議員席爾柏洪（Thomas Silberhorn ）等9位國會議員，並與德國重要智庫學者進行交流。

涉外人士說明，吳釗燮在順道訪問比利時布魯塞爾期間，與歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler），歐洲議會總務長、友台小組第一副主席柯契夫（Andrey Kovatchev）與總務長萊克斯曼（Miriam Lexmann），以及曾任立陶宛防長的歐洲議員茱娜薇（Rasa Juknevičienė）等5個歐洲議會黨團、10個歐盟會員國，共13位重要議員進行座談，並與比利時重要智庫學者對談互動。

涉外人士提到，鑑於全球面臨共同挑戰，如俄烏戰爭、中國對印太乃至歐洲的脅迫與滲透加劇，歐洲議會議員、德國國會議員及專家學者等，均十分關切台灣在應處中國軍事脅迫、網路攻擊、錯假訊息、法律戰、混合戰的經驗，尤其關注海纜破壞議題，並期盼與台灣加強交流合作，共同應對威權擴張的挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，面對俄烏戰爭改變現代戰場型態、無人機及人工智慧（AI）蔚為主流，歐洲友人也尋求拓展與台灣在相關領域的合作空間。

涉外人士談及，此行是近年國安會秘書長訪問德國首例。面對威權擴張挑戰，吳釗燮強調，台灣若淪陷、絕不會是終點，由於世界已是單一戰場，不制止中國的侵略，代價將不堪設想，必須明確地對侵略者說「不」，才能阻止其再犯重大且不可逆的歷史錯誤。（編輯：林克倫、張若瑤）1140606

吳釗燮
吳釗燮演說稱台灣如西柏林孤島 堅守自由盼聲援藍黨團點名官員勿怯於備詢 將請辭神隱當卸責神器
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：