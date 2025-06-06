吳釗燮赴德出席論壇 涉外人士：美歐盼共同應對威權擴張

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（中央社記者溫貴香台北6日電）國安會秘書長吳釗燮4日出席德國馬歇爾基金會論壇發表專題演說，涉外人士指出，吳釗燮此行訪問德國、比利時期間，與會美歐學者與議員尤其關注海纜破壞議題，並期盼與台灣加強交流合作，共同應對威權擴張的挑戰。

吳釗燮繼去年9月訪問捷克出席全球安全論壇發表演說後，今年再訪歐洲。他在馬歇爾基金會論壇演說時提到，此行是相隔多年後再度造訪德國柏林，特別感謝德國政府促成訪問，期盼造訪柏林成為一個示範，能為台灣開啟更多國家的大門。

吳釗燮在演說時提及，此次德國行可視為歐洲近期「轉向印太」的一個縮影，台灣正是其中關鍵。他強調，中國是俄羅斯對烏克蘭進行侵略的決定性支持者，面對北京、莫斯科、德黑蘭與平壤日益密切合作，明確意圖擴張並破壞以規則為基礎的國際秩序與價值之際，民主陣營必須團結。

涉外人士指出，吳釗燮訪問德國是應德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund, GMF）邀請，於4日出席該基金會印太計畫所舉辦第8屆「台灣三邊論壇」（Taiwan Trilateral Forum），發表開幕專題演說並與計畫主持人葛來儀（Bonnie Glaser）對談，與會人士包括來自台灣、美國、歐洲的專家學者及政策圈人士。

涉外人士表示，吳釗燮在柏林期間也會晤德國國會跨黨派議員，如國會友台小組主席、基民黨議員威爾許（Klaus-Peter Willsch）、綠黨共同主席布蘭特納（Franziska Brantner）、基社黨議員席爾柏洪（Thomas Silberhorn ）等9位國會議員，並與德國重要智庫學者進行交流。

涉外人士說明，吳釗燮在順道訪問比利時布魯塞爾期間，與歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler），歐洲議會總務長、友台小組第一副主席柯契夫（Andrey Kovatchev）與總務長萊克斯曼（Miriam Lexmann），以及曾任立陶宛防長的歐洲議員茱娜薇（Rasa Juknevičienė）等5個歐洲議會黨團、10個歐盟會員國，共13位重要議員進行座談，並與比利時重要智庫學者對談互動。

涉外人士提到，鑑於全球面臨共同挑戰，如俄烏戰爭、中國對印太乃至歐洲的脅迫與滲透加劇，歐洲議會議員、德國國會議員及專家學者等，均十分關切台灣在應處中國軍事脅迫、網路攻擊、錯假訊息、法律戰、混合戰的經驗，尤其關注海纜破壞議題，並期盼與台灣加強交流合作，共同應對威權擴張的挑戰。

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另外，面對俄烏戰爭改變現代戰場型態、無人機及人工智慧（AI）蔚為主流，歐洲友人也尋求拓展與台灣在相關領域的合作空間。

涉外人士談及，此行是近年國安會秘書長訪問德國首例。面對威權擴張挑戰，吳釗燮強調，台灣若淪陷、絕不會是終點，由於世界已是單一戰場，不制止中國的侵略，代價將不堪設想，必須明確地對侵略者說「不」，才能阻止其再犯重大且不可逆的歷史錯誤。（編輯：林克倫、張若瑤）1140606