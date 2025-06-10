加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
COVID就診人次增幅趨緩 疾管署估流行期將提前結束
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰4/300
首頁 / 政治

刪補助款 蔣萬安：中央應協調行政、立法兩院

2025/6/10 15:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北10日電）因應總預算遭刪減，中央統刪對地方補助款引起反彈。行政院長卓榮泰今天說，主導刪預算的立委惱羞成怒無濟於事。台北市長蔣萬安認為，中央應有能力協調行政、立法兩院間問題。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，行政院決定統刪對地方的一般性補助款25%，引發台北市、雲林縣、花蓮縣、台東縣、南投縣及連江縣等部分地方政府反彈並提出訴願。後續雙邊各執論述不斷。

卓榮泰今天上午出席114年「第12波安居緝毒專案發布」記者會，會前接受聯訪時說，最近只要一談到中央政府總預算，立法院某些委員都會氣急敗壞，尤其是當時主導統刪者，但惱羞成怒無濟於事，中央政府預算被大幅刪減之後，縮減地方補助是必然的結果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

卓榮泰接著說，地方政府也不必過度焦慮，因為根據資料，除了南投縣之外，今年其他地方政府財源都比去年預算要高，即便中央政府酌減一些補助，都應該還是能把事情做好。

蔣萬安下午赴台北市議會進行市政總質詢，接受媒體聯訪時說，中央應該要有能力去協調行政、立法兩院之間的問題，但是無能去協調、都不願意去溝通，卻拿地方政府的補助款開刀，又拿老百姓、特別是弱勢開刀，「我覺得我們無法接受」。（編輯：方沛清）1140610

#中央政府
#台北市
#南投縣
#蔣萬安
#立法院
#行政院
#卓榮泰
卓榮泰
卓榮泰：大廠以台灣+1與世界連結 同步充實國內投資卓榮泰總預算輪迴說 徐榛蔚呼籲放下屠刀
蔣萬安
頒市長獎學生熱情公主抱 蔣萬安：非常新奇議員質疑拆除公館圓環溝通不足 蔣萬安允提供資料
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
安居緝毒40天查扣1.5萬公斤毒品 卓揆肯定勉精進
70
更多編輯台推薦新聞：