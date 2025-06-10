刪補助款 蔣萬安：中央應協調行政、立法兩院

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）因應總預算遭刪減，中央統刪對地方補助款引起反彈。行政院長卓榮泰今天說，主導刪預算的立委惱羞成怒無濟於事。台北市長蔣萬安認為，中央應有能力協調行政、立法兩院間問題。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，行政院決定統刪對地方的一般性補助款25%，引發台北市、雲林縣、花蓮縣、台東縣、南投縣及連江縣等部分地方政府反彈並提出訴願。後續雙邊各執論述不斷。

卓榮泰今天上午出席114年「第12波安居緝毒專案發布」記者會，會前接受聯訪時說，最近只要一談到中央政府總預算，立法院某些委員都會氣急敗壞，尤其是當時主導統刪者，但惱羞成怒無濟於事，中央政府預算被大幅刪減之後，縮減地方補助是必然的結果。

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卓榮泰接著說，地方政府也不必過度焦慮，因為根據資料，除了南投縣之外，今年其他地方政府財源都比去年預算要高，即便中央政府酌減一些補助，都應該還是能把事情做好。

蔣萬安下午赴台北市議會進行市政總質詢，接受媒體聯訪時說，中央應該要有能力去協調行政、立法兩院之間的問題，但是無能去協調、都不願意去溝通，卻拿地方政府的補助款開刀，又拿老百姓、特別是弱勢開刀，「我覺得我們無法接受」。（編輯：方沛清）1140610