國土署：未卡銀新未來城 新北開發案應配合審議

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（中央社記者賴于榛台北11日電）內政部國土署都委會會議昨天通過三重銀新未來城都市計畫變更案計畫案，新北市長侯友宜稱「有沒有卡已不想再說」。國土署今天強調，中央皆依程序審議並無延宕，也呼籲新北針對蘆南蘆北整體開發案等，應明確回應專案小組委員建議意見，加快審議效率。

內政部國土署昨天透過新聞稿指出，都市計畫委員會會議通過三重銀新未來城都市計畫變更案計畫案，此案為三重區碧華國中舊校區土地，面積2.88公頃，因公有土地屬於公共財產且攸關民眾權益，為確認開發符合公共性、社會性與公益性的原則，專案小組審議4年餘。都委會通過時也決議，計畫案未來須提供至少500戶只租不售的全齡友善居住設施、設置日間照顧中心，並要建立租金水準監管機制。

對銀新未來城過關，侯友宜昨天在議會答詢時提到，「有沒有卡、有沒有拖」，過去的事就不想再提。內政部國土署今天透過新聞稿表示，此案為公有土地，經內政部都委會專案小組在民國110年4月至113年12月之間召開5次會議聽取簡報，並請新北市政府依專案小組建議意見修正並補充資料，皆依程序處理並未延宕審議時程，且為維護民眾權益，在審議過程中要求新北市政府必須清楚說明整體公共性、公益性及適法性。

國土署也說，目前新北市尚有蘆南蘆北整體開發案、新莊等5處行政園區及板橋浮洲都市計畫案仍在審議中，一樣存在未能具體回應小組委員意見的情形，請新北市府明確回應專案小組委員建議意見，才能加快審議效率。

蘆南蘆北都市計畫審議案部分，國土署指出，因涉及三重果菜批發市場遷建的重大轉變，為確保當地民眾權益，已多次請新北市政府先行補辦公開展覽程序，並針對內政部都委會原審定之三重果菜市場原地重建案應同步重審，這部分請市府積極配合辦理。

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至於永和、土城、三重、新莊及樹林等5處行政園區變更案，國土署說，這已召開多次專案小組會議討論，新北市府應就「公地公用原則、容積率提高一倍以上、公共設施用地變更開發的公益性、必要性及都市環境容受力的衝擊」等課題進行詳細說明及補充資料。

板橋浮洲都市計畫案部分，國土署表示，5月27日已完成專案小組審議，請新北市依委員意見進行彙整及儘速提報修正書圖資料。（編輯：林興盟）1140611