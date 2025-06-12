加強禁絕電子煙 卓榮泰：修法擬增沒入銷毀物品規範

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（中央社記者賴于榛台北12日電）為加強禁絕電子煙，行政院長卓榮泰今天主持毒品防制會報會議時指出，將加速審議相關修法，針對製造、輸入、販賣、展示、供應及使用類菸品（包括電子煙）或其組合元件，增訂沒入銷毀其物品的規定，盼未來成強力執法工具。

行政院晚間透過新聞稿指出，卓榮泰今天主持行政院毒品防制會報第37次會議，聽取「當前毒品情勢分析與緝毒策略」及「毒品防制基金之執行成效與策進」等報告，並在會前頒獎表揚「第12波安居緝毒專案及重大緝毒案件」有功人員。

卓榮泰說，緝毒是治安工作的重要核心，唯有澈底落實，才能根除第一線犯罪來源，展現政府對毒品零容忍的決心，而第12波安居緝毒專案行動聚焦在依托咪酯類、彩虹菸等新興毒品，專案期間查扣毒品重量1萬5673公斤，並破獲製毒工廠、分裝場、植栽場151座，成果相當豐碩。

他也提醒，國內毒品情勢多變，犯罪手法推陳出新，緝毒工作須與時俱進，期待全體緝毒人員提升專業知能，持續與所有執法單位做好橫向聯繫及合作，掌握國內外各種毒品情勢，從源頭切斷所有供應管道，向下刨除毒品施用黑數。

對於以依托咪酯類為主的新興毒品風險加劇，卓榮泰要求台高檢署持續整合六大緝毒系統加強查緝，法務部、衛福部也要加強監控、預警，一旦發現有危害社會與國人健康的新興毒品，立即啟動毒品審議機制予以列管。

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談到年輕人涉及新興毒品，卓榮泰說，近年來電子煙產品成為新興毒品主要載體，請緝毒系統積極偵辦此類案件，尤其教育部、衛福部更應注意電子煙產品在青少年族群中流行的趨勢，務必找出有效減少青少年碰觸電子煙產品的對策。

卓榮泰也表示，「菸害防制法」部分條文修正草案目前修正重點為針對製造、輸入、販賣、展示、供應及使用類菸品或其組合元件，增訂沒入銷毀其物品的規定，行政院將加速審議，並盼後續立院三讀通過據以執行，成為強力執法工具。（編輯：張均懋）1140612