卓榮泰視察嘉義縣防汛 與地方聯合治水

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣14日電）行政院長卓榮泰今天到嘉義縣視察防汛整備作業時說，2018年823水災嘉義多鄉鎮泡水中，水淹1.6公尺高，近年中央政府和地方聯合整治已見成效，經濟部已提更大規模治水計畫。

卓榮泰上午在民主進步黨籍立法委員蔡易餘、嘉義縣長翁章梁等陪同下視察嘉義東石鄉白水湖第1滯洪池抽水站，給守在第一線的防汛人員加油打氣，並要求相關單位全面盤點人力、設備，防汛期間做好事前調配計畫和因應措施，中央也擬定完善計畫因應。

卓榮泰表示，823水災時水深及胸，經中央和地方合作完成諸多村落防護工程，昨天台南市、高雄市、屏東縣和中部豪大雨，嘉義縣即使有小小積水也快速退去，足見防汛工程進步，守護保障人民生命財產。

他說，政府今年系統性治水提升到新台幣551億元，較上年度增加159億元，8年800億元及前瞻基礎建設已完成大部分工作，如今從源頭系統性治水，提出新治水、新供水及降漏水等工程計畫。

卓榮泰表示，經濟部已提更大規模治水計畫審議中，以達到最小淹水面積、最快退水時間及最高安全標準目標，逕流分擔，出流管制及在地滯洪是重要戰略計畫，從水土林保育、水資源利用、系統性治水到水池改善等，完成對水作戰總目標。

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他說，過去治水是大禹過門而不入，現代治水是讓水過門而不入，河道溢堤時有第2道防線，外溢的水流入疏洪道而不進入村莊。

翁章梁表示，嘉義縣將持續加強區域排水清疏，推動智慧防災整合治理，建置即時監測系統、強化遠端抽水監控與災中彈性調度能力，打造更具韌性地方防洪體系。（編輯：李明宗）1140614