蔣萬安：民主社會不應稱任何人為雜質

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北26日電）總統賴清德日前提到要透過選舉罷免「打掉雜質」，台北市長蔣萬安今天說，民主社會不會也不應稱任何人為雜質，這種非我族類就要「思想清洗」的作為不會被台灣人接受。

賴總統24日談到用民主淬鍊出國家團結的力量，要透過選舉罷免「打掉雜質」，引發在野黨批評。總統府發言人郭雅慧25日表示，賴總統並非首次以「鑄劍」為例，盼政治人物勿過度解讀，模糊以團結國人為主題的演講。

對此，蔣萬安今天出席台北市西門獅子會捐贈多功能排煙車典禮前接受媒體聯訪表示，若依照賴總統的說法，將不同意見、立場的人都當成雜質，「那在許多人眼中也是不同意見、立場的賴總統，難道也要被稱為雜質」？

蔣萬安說，「擁抱多元且包容不同意見才是台灣民主的鋼鐵意志」，即便立場再如何不同，民主社會絕對不會，也不應該稱任何人為雜質，更何況是「打掉雜質」。

他認為，這種黨同伐異、非我族類就要做思想清洗的作為，完全是開民主倒車，不會被善良的台灣人所接受。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，有關7月登場的城鎮韌性演習，蔣萬安表示，市府已做好各項準備，配合並與中央合作，屆時包含百貨、賣場都會引導消費者進入避難空間，在警報解除前不能離開，呼籲民眾務必遵守避免受罰。

至於今年台北上海雙城論壇籌備進度，蔣萬安說，都持續依照規定及慣例展開溝通及協調，將秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則進行。（編輯：黃名璽）1140626