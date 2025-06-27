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總統贈勳大橋光夫 表彰像家人一樣用心關懷台灣

2025/6/27 14:51（6/27 15:01 更新）
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總統賴清德27日在總統府頒授日本台灣交流協會前會長大橋光夫「大綬景星勳章」，表彰對推動台日交流的堅定信念與不懈努力，更像家人一樣用心關懷台灣。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年6月27日
總統賴清德27日在總統府頒授日本台灣交流協會前會長大橋光夫「大綬景星勳章」，表彰對推動台日交流的堅定信念與不懈努力，更像家人一樣用心關懷台灣。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年6月27日
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（中央社記者溫貴香台北27日電）總統賴清德今天頒授日本台灣交流協會前會長大橋光夫「大綬景星勳章」，表彰對推動台日交流的堅定信念與不懈努力，更像家人一樣用心關懷台灣。並期盼加速洽簽台日「經濟夥伴協定」，攜手打造安全穩固的「非紅供應鏈」。

賴總統上午在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人陪同下頒授「大綬景星勳章」，彰顯大橋光夫對於推動台日交流的卓越貢獻。總統致詞時說，每一次與長年並肩打拚的大橋光夫相聚，都感到格外溫暖親切。

他記得去年見面時大橋光夫說：「我時常在想，日本能為台灣做什麼、台灣能為日本做什麼，因為兩國彼此相互關懷，才能建構如此緊密的關係。」這段話正是台日之間最動人的詮釋。

總統提到，大橋光夫也常談到，台日彼此是世界上最好的雙邊關係，可做為世界各國雙邊關係的典範。大橋光夫本身就是台日友好關係的典範，始終全力推動台日交流的精神令人欽佩。大橋光夫從2011年開始擔任「日本台灣交流協會」會長，不僅經歷前總統馬英九、蔡英文的任期，在他上任後也持續為台日關係積極貢獻。

總統指出，這14年來台日簽署超過50項重要協定，涵蓋經貿、漁業及租稅等各領域。在2017年「台灣日本關係協會」與「日本台灣交流協會」也相繼完成更名，強化了台日關係的實質內涵及意義。這些豐碩的成果都奠基於大橋光夫堅定的信念與不懈的努力。

他說，對台灣而言，大橋光夫不只是好朋友，更像家人一樣用心關懷台灣，2016年台南發生震災時曾親自到台南了解災情，也到市府見面交流，這份跨越國界的情感和支持十分令人感動。

展望未來，他期盼台灣和日本能持續深化夥伴關係，除了加速洽簽台日「經濟夥伴協定」（EPA），也能在半導體、能源、AI等關鍵領域深化合作，持續打造安全穩固的「非紅供應鏈」，強化彼此的經濟韌性與競爭力及印太的和平穩定。

總統說，如同大橋光夫所言，「台日緊密的雙邊是世界引以為傲的關係」，台灣將持續與日本攜手並進，共同守護民主自由的價值，促進彼此繁榮發展。

大橋光夫致詞表示，現今國際情勢相當嚴峻，許多鄰國之間發生戰爭或衝突。此外，現在核武器有逐漸擴張的趨勢，一旦使用核武，對國與國之間會造成相當大的傷害，有些國家甚至把核武當成威脅的工具，對世界局勢造成動盪及影響。

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他說，台灣與日本並未擁有核武器，值得誇耀。因此可以向世界宣示，沒有核武器的世界是和平的世界。他提及，世界聯邦協會的宗旨是促進世界和平，在世界各國都有分部，日本是其中最具代表性的國家之一，也期盼能夠實現世界和平的目標。他卸下職務，未來將擔任世界聯邦協會日本分會長，希望能夠推廣和平的理念到世界各國。

他認為，台日友好的兩國關係值得雙方驕傲，倘日本跟台灣的良好關係能夠推廣到世界各國並成為典範，未來世界就不會再出現戰爭。衷心期盼未來在總統的領導之下，台灣跟日本能夠攜手合作，共同促進世界和平。（編輯：林興盟）1140627

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