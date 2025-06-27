國合會培訓525名聖露西亞青年 列友邦提交聯合國報告

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（中央社記者吳書緯台北27日電）國合會駐聖露西亞技術團「青年及婦女賦權計畫」於25日舉辦結業典禮，共有55名青年與運動員完成為期6個月的專業訓練課程。國合會指出，計畫自2021年11月啟動，已成功培訓525名學員，相關成果已納入聖露西亞提交聯合國的報告。

財團法人國際合作發展基金會今天發布新聞稿指出，駐聖露西亞技術團「青年及婦女賦權計畫」25日在聖露西亞國家技能發展中心，舉辦「技術技能專業培訓與就業機會計畫」的結業典禮，共有55名16至35歲的青年與運動員完成為期6個月的專業訓練課程；駐聖露西亞大使蘇瑩君、聖露西亞青年發展及體育部長賈西米爾（Kenson Casimir）等人到場觀禮。

蘇瑩君致詞表示，「技術技能專業培訓與就業機會計畫」是台灣與聖露西亞長期合作致力於包容性發展的具體成果之一，藉由雙邊的共同投入，協助具運動背景的青年探索多元職涯發展的可能。

賈西米爾表示，感謝台灣長期對聖露西亞青年政策的支持，強調本計畫不僅提升青年職能，更強化他們勾勒未來的信心，期盼雙邊合作繼續深化，為更多青年點燃希望。

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國合會表示，「青年與婦女經濟賦權計畫」自2021年11月啟動以來，國合會技術團與聖露西亞政府攜手合作，已成功培訓525名學員，提供640家微型與小型企業商業諮詢，並有161家企業獲得疫情後的紓困與經營重整輔導。

國合會副秘書長謝佩芬表示，「技術技能專業培訓與就業機會計畫」的職能訓練幫助學員習得實用的職場技能，並有機會參與該國國家技能檢定，此次55名培訓的學員中已有25名成功就業，彰顯培訓與就業接軌的實效。這些成果已納入聖露西亞政府2025年提交聯合國的國家自願審查（Voluntary National Review, VNR）報告中，展現台灣與聖露西亞技術合作對永續發展的具體貢獻。（編輯：張均懋）1140627