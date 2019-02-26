宏達電區塊鏈手機 3/1起可用新台幣購買

（中央社記者江明晏台北26日電）宏達電宣布旗下首款區塊鏈手機HTC EXODUS 1將與全球第一款加密技術相容的瀏覽器Opera合作，並開放以一般法定貨幣購買，預計於3月1日起在台開賣，售價新台幣2萬1900元。

宏達電今天宣布即日起，史上第一款原生Web 3.0的區塊鏈手機HTC EXODUS 1 透過系統更新(over-the-air)後，將可與合作夥伴展開更多應用，享有Web 3.0網絡的各項優勢。

Opera為全球第一款加密技術相容的瀏覽器，宏達電表示，HTC EXODUS 與 Opera 將攜手合作，針對區塊鏈技術的便捷使用與安全推廣，並設下業界標準，鼓勵更多人放心探索區塊鏈技術，包括去中心化應用程式與服務。後續 HTC EXODUS 1 更將拓展版圖至區塊鏈以外的消費族群。

宏達電宣布，區塊鏈技術手機HTC EXODUS 1將提供包含比特幣、乙太幣、萊特幣等虛擬貨幣以外的購買選項，3月起，消費者可以新台幣2萬1900元及對應各法定貨幣匯率的價格於全球其他市場購買全新的區塊鏈技術手機HTC EXODUS 1。同時，HTC也接受全球領先數字資產交易所Binance發行的平台幣BNB，支持消費者支付BNB購買HTC EXODUS 1新機。

HTC EXODUS 1提供6GB RAM / 128GB ROM版本，建議售價為新台幣2萬1900元，3月1日起，台灣HTC專賣店皆可購買。

由於大型科技公司對於用戶資料運用方式以及實際資安健全程度經常引發各界憂慮，新的趨勢與訴求也日益成長，HTC 區塊鏈長陳信生指出：「EXODUS 的研發宗旨，在於探索資料的未來前景，協助建立網際網路的嚴謹架構，除了兼顧安全與隱私，更將資料所有權移轉回資料的所有人手中。」

宏達電表示，HTC EXODUS 團隊針對特定合作夥伴釋出的Zion 金鑰管理 API，加強守護使用者資料。Opera為全球第一款加密技術相容的瀏覽器，則率先採用Zion 金鑰管理 API；這意味著所有的 Opera 用戶都能透過HTC EXODUS 1，確保自身加密資產享有更高安全保障，放心於各種去中心化應用、交易、登入，善用便捷服務。（編輯：林興盟）1080226