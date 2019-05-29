台達電打造8K綠劇院 體驗智慧生活

（中央社記者張良知台北29日電）台達電今年於台北國際電腦展中，以全球領先的8K投影技術及物聯網解決方案，打造一座8K綠劇院，結合自動化解決方案、微電網系統及室內空氣品質方案，讓參觀者感受智慧城市生活的新應用。

台達電執行長鄭平指出，城市邁向低碳、智慧已是全球趨勢，包括建築、交通、資通訊基礎設施等耗能領域，正是台達電關注的策略市場。

台達電於此次電腦展中以物聯網為基礎，串聯暖通空調、照明控制、安全監控、區域控制、基礎設施等技術，打造出整合式的樓宇管理平台。另針對快速成長的電動車充電需求，台達電也開發出V2H/V2G雙向電動車充電設備，讓城市電力調度更具彈性。

台達電品牌長郭珊珊表示，劇院是創意展現的舞台，也是城市生活休憩的空間。台達電8K綠劇院採用全球領先的雷射8K投影機，高達3300萬畫素、亮度達25000流明。劇院並結合樓宇自動化科技，控制可調色溫嵌燈及簾幕，依劇場不同情境打造迎賓、播放及散場3種模式；劇院內應用室內環境品質及智慧安防監控解決方案，搭配可視化管理軟體，打造出安全舒適的觀影空間。

在劇院外微電網展示區，整合可再生能源應用、儲能系統及電動車充電，彈性調度電力、滿足城市多元電力需求。此次也展出獲台灣精品獎肯定的AC Mini Plus電動車充電器，能透過網路連結後台管理系統，提供多項延伸的物聯網應用服務。（編輯：趙蔚蘭）1080529