工研院參展CES 創新AI技術形塑未來生活情境

（中央社記者張建中新竹6日電）美國消費性電子展（CES）即將於7日在美國拉斯維加斯登場，工研院將展出9大創新人工智慧技術，展現整合大數據及人工智慧（AI）的未來生活情境。

工研院表示，這次參加CES，將以AI智慧新生活為主題，將展出數位健康、智慧機器人與顯示器3大類、共9項創新人工智慧技術。

在數位健康方面，工研院指出，展出的「PECOLA樂齡陪伴機器人」，就像是陪伴管家；「複合式智能穿戴系統」是穿著走的疼痛舒緩好幫手。

「GenkiCam嬰兒照護用嵌入式深度學習相機」是新手父母的育兒神器；工研院表示，「智慧睡眠科技」，免穿戴裝置就可減緩呼吸中止症狀。

智慧機器人方面，工研院指出，「雲端遊戲模式」可讓手遊免下載還更高速更安全；「行動式手臂機器人系統」可輔助人類生活及輕工業的服務應用。

「驅控模組機械手臂」則可舉起本體一半重量的物品；工研院表示。「機器人觸覺感測」可讓人機協作更安全。顯示器方面，工研院則將展出「Micro LED顯示屏」。

工研院還預計在美國時間1月7日開展當天與美國宏遠、宏碁旗下子公司愛普瑞舉辦簽約儀式，串聯數位電子供應鏈，搶攻全球數位運動科技商機。（編輯：楊凱翔）1090106