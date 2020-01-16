科技部率新創前進美消費電子展 創70億元商機

（中央社記者吳柏緯台北16日電）科技部率領的台灣新創團隊在今年美國消費性電子展表現亮眼，除獲13座獎項肯定，創造商機達新台幣70億元是科技部代表團參展3年來的新高。

科技部今年第3度領軍，帶領82家新創團隊，前進在美國拉斯維加斯舉行的消費性電子展（CES），科技部長陳良基指出，第1年看著新創團隊對CES展會不熟悉而忐忑參展，第2年已了解並做足準備開發國際市場，到今年順利與全球產業鏈接軌、積極爭取商機與提升產品及服務品質，讓台灣新創透過科技實力獲得全球產業青睞，並提升台灣在全球新創生態圈的重要性。

在展期間，代表團傳出捷報，總計獲得13座獎項，創造新台幣70億元商機，展現出台灣科技新創的國際競爭力，並藉此開啟跨國與產業合作契機，更強化台灣科技新創於全球生態圈的關鍵地位。

陳良基指出，2018年共32家新創參展，獲得32億元商機；2019年共44家新創參展，獲得55億元商機，今年共82家新創參展，獲得70億元商機，顯示經由政府長期培育，台灣科技新創逐步從區域、小型市場快速轉變為布局全球市場。

參展的業安科技將於2020東京奧運主場區布建販賣機、YoKai Express的拉麵機獲得舊金山機場採購，未來旅客能在機場享用機器製作的美味拉麵。此外，鉅怡智慧獲得SONY公司邀請，共同開發健康照護新商品等。（編輯：郭萍英）1090116