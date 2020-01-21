終端AI技術獲看好 耐能完成A2輪融資12億元

（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）美國科技公司耐能智慧（Kneron）今天宣布，完成由香港富商李嘉誠旗下「維港投資」（Horizons Ventures）領投的4000萬美元（約新台幣12億元）A2輪融資。

創辦人兼執行長劉峻誠表示，目前累計融資額超過7300萬美元（約新台幣22億元），公司將朝向目標繼續邁進，「在任何裝置上實現人工智慧（AI），使AI民主化，構建終端AI網路」。

劉峻誠畢業於成功大學、加州大學洛杉磯分校（UCLA），2015年與來自高通（Qualcomm）的夥伴一起創辦耐能公司，主打AI晶片產品，應用在智慧家居、保全、人臉辨識、身體手勢辨識等。

終端AI產品不用連上雲端，而是透過晶片自主學習，輔助人類生活，能夠降低成本、提高效率，劉峻誠曾比喻，AI技術的最終理想是發展像「多啦A夢」一樣的機器人。

這次A2輪融資是「維港投資」繼2018年5月A1輪融資後再次投資耐能。

根據耐能新聞稿，「維港投資」代表譚載文表示：「看到Kneron的AI軟硬體解決方案整合到全球合作夥伴產品，我們感到非常高興。我們預計，對終端裝置上AI運算的需求將會激增，Kneron可以為這些裝置配備高效AI功能而又不犧牲功耗。」

耐能的投資者還有阿里巴巴創業者基金（Alibaba Entrepreneurs Fund）、中華開發資本國際（CDIB）、奇景光電（Himax Technologies, Inc.）、高通（Qualcomm）、中科創達（Thundersoft）、紅杉資本（Sequoia Capital）子基金Cloudatlas以及創業邦等。（編輯：林憬屏）1090121