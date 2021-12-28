搭美國便車 日本盼成為載人登月第2國

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本政府今天修正太空政策基本方針的「宇宙基本計畫」進度表，新增以2020年代後半實現日本太空人登陸月球表面的目標等，希望成為繼美國後第2個載人登月的國家。

讀賣新聞報導，日本政府希望成為繼美國後載人登月的國家，藉此鞏固太空探索先進國地位。

美國的「阿提米絲」（Artemis）計畫以2025年後讓美國太空人重返月球為目標，日本將參與這項由美國主導的計畫，在研發運送物資到月球上空新太空站的新式無人運補船及月球探測車等方面做出貢獻。

日本太空人預料屆時將從繞行月球的新太空站「門戶」（Gateway），搭乘登月艇登陸月球表面。

日本每年都會因應國際情勢等情況，修正「宇宙基本計畫」進度表。這次修正進度表在日本人登陸月球表面明訂「以2020年代後半實現作為目標」，同時也載明希望「將是美國太空人以外創舉」。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）時隔13年再度招募日本太空人，被選上的太空人有可能執行登月任務。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天在首相官邸舉行「宇宙開發戰略本部會議」，修正通過太空政策宣示的「宇宙基本計畫」進度表。包括首相岸田文雄、科學技術擔當大臣小林鷹之等人與會。

今天修正的進度表，在有關日本太空人登陸月球表面部分，首度載明以2020年代後半實現作為目標。

至於搭載日本太空人在月球表面移動的月球探測車，進度表也明載由政府與民間合力研發；進度表中還新增將致力實現太空的太陽能發電。

岸田在會中表示，太空是給予人夢想與希望的新天地，從經濟安全保障角度來看也是支撐經濟社會的重要基礎。

他還說為能在發生大規模災害、夜間或天候變差時，迅速地掌握受災狀況，將在2025年前建構由多枚小型衛星相互合作的「衛星星座」（satellite constellation）。

岸田希望能在2020年代後半實現日本太空人登陸月球表面。

他說，將推動太空太陽能發電等，在為碳中和作出貢獻的同時，也將推動「四方安全對話」（QUAD）的日本、美國、澳洲及印度4國在太空領域合作。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1101228