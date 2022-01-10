更多編輯台推薦新聞：
喬科維奇澳洲簽證案勝訴 可望入境拚澳網衛冕
運動

喬科維奇澳洲簽證案勝訴 可望入境拚澳網衛冕

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔
生活

新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片
娛樂

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技

巨大魚龍化石出土 英國最偉大古生物學發現之一[影]

2022/1/10 22:59（1/10 23:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國中部拉特蘭水庫發現巨大的史前「海龍」化石，體型長達10公尺。（圖取自twitter.com/RutlandWaterNR）
英國中部拉特蘭水庫發現巨大的史前「海龍」化石，體型長達10公尺。（圖取自twitter.com/RutlandWaterNR）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國中部拉特蘭水庫（Rutland Water）發現一個巨大的史前「海龍」化石，被形容為英國古生物學史上最偉大的發現之一。

英國「衛報」報導，這個有海龍之稱的史前魚龍化石距今約1億8000萬年，體型長達10公尺，頭骨重約1公噸，是英國有史以來發現最大且最完整的魚龍化石。

英國列斯特郡和拉特蘭野生動物信託（Leicestershire and Rutland Wildlife Trust）的戴維斯（Joe Davis）在拉特蘭水庫的潟湖島進行例行排水時發現了它。

第一具魚龍化石是由19世紀初的化石獵人和古生物學家安寧（Mary Anning）所發現。魚龍通常擁有非常龐大的牙齒和眼睛，而被稱為海龍。

影片來源：Anglian Water

研究魚龍的古生物學家羅邁克斯（Dean Lomax）表示，儘管英國發現了不少魚龍化石，但拉特蘭魚龍化石是英國有史以來發現最大的魚龍化石，是英國古生物學史上最偉大的發現之一。

這具化石由英國各地專家組成的團隊在去年8月和9月挖掘出來。

英國1970年代興建拉特蘭水庫時，曾發現兩具不完整、體型更小的魚龍，但這次發現是第一具完整的化石。

魚龍是海生爬蟲類動物，最早約在2億5000萬年前出現，在9000萬年前滅絕，它們的身長從1公尺到超過25公尺不等，身形與海豚相似。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110110

延伸閱讀
6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類英國威爾斯海灘發現2億年前恐龍腳印 有望揭露行為特質移動方式加州深海寒冷高壓 良好保存10萬年前猛獁象牙墨西哥發現新種恐龍 研判能發低頻聲音善於交流
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族