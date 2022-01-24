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憂烏俄衝突成真 比特幣挫跌逾7%至6個月低點

2022/1/24 20:45
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）加密貨幣比特幣的價格今天重挫7.4%至3萬3650美元，來到6個月以來的最低點。由於投資人擔憂俄羅斯攻擊烏克蘭，全球風險較高資產繼續遭到拋售。

比特幣價格今天寫下去年7月24日以來的最低水準。這個市值最大的加密貨幣去年11月創下6萬9000美元的歷史最高價後，至今已大跌超過50%。

美國國務院昨天表示，它正在命令美國外交官家眷離開烏克蘭。這是至今最明確跡象之一，顯示美國官員正為俄羅斯在區域採取入侵行動做準備。

投資人對烏俄衝突的擔憂，已重創全球股市，並刺激美元匯價和石油價格攀升。

另一方面，美國聯邦準備理事會（Fed）明天將展開為期2天的政策會議，預料會確認央行即將開始抽走成長型股票攀漲動力來源的流動性，導致投資人更加緊張。

價格往往與比特幣連動的市值較小加密貨幣，今天也挫低。其中市值次高的以太幣重挫11%，跌到2253美元，為7月28日以來的最低水準。

證券交易服務公司地平線（Horizon）總裁艾利諾維茲（Mark Elenowitz）說：「除非等到宏觀經濟狀況改變，否則比特幣要重返高點阻力重重。」

他指出：「一般而言，當利率調升，比特幣這類似乎是市場不畏風險氣氛高漲時偏好的資產，會遭到更多拋售。」（譯者：張璦/核稿：張正芊）1110124

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