三星擴大使用環保材料 廢棄漁網化身新手機原料

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（中央社記者江明晏台北7日電）手機大廠三星今天發布新聞稿宣布，致力永續發展，將以流向海洋的廢棄漁網製成的材料，轉化為Galaxy裝置的新型製造原料。

國際科技大廠近年紛紛帶頭進行綠色能源轉型，2020年7月蘋果就公開承諾，為減緩氣候變遷，要提前20年、於2030年前在所有產品上實現碳中和，並利用回收再生原料設計打造全球創新產品。換言之，目標10年後每支iPhone都要達零碳排，此舉也帶動台灣蘋果供應鏈廠商加速綠能轉型。

手機產業龍頭大廠三星將在台灣時間2月9日晚上11時舉行發表會，推出新款Galaxy裝置，同時預告會以改造後的海廢塑膠作為未來所有產品線的製造原料，也將擴大使用其他環保材料，逐步淘汰一次性塑膠。

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三星指出，提到「流向海洋的廢塑膠」，人們可能會想到海面上載浮載沉的空寶特瓶或購物袋，往往忽略更大的潛在威脅，就是每年被丟棄的64萬噸漁網，不僅恐將成為魚類的死亡陷阱，更破壞珊瑚礁和自然棲息地，最終甚至進入人類的食物鏈並污染水源。

三星表示，海洋塑膠廢棄物的改造再利用，僅是解決氣候危機的第一階段任務，未來更將藉由大規模的創新和開放式合作，發掘更多綠色解決方案。（編輯：張良知）1110207