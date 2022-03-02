興大、清大探究溪流生態 昆蟲為食物鏈重要角色

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）中興大學與清華大學調查國內少見橫跨水域、濱溪陸域的生態系研究，以苗栗後龍溪流域為樣區，建構食物網模式及分析生態數據，發現昆蟲等節肢動物在食物鏈中扮演重要角色。

中興大學今天發布新聞稿指出，中興大學和清華大學歷經1年生態調查，國內少見橫跨水域、濱溪陸域的生態系研究，研究涵蓋的生物類群，包含微藻、碎屑、昆蟲等25個生態功能群。成果2月刊登在國際水域生態知名期刊「Aquatic Sciences」，未來可作為溪流保育的參考。

生態數據由中興大學生命科學系特聘教授林幸助、中興大學昆蟲系教授楊曼妙、清華大學教授曾晴賢團隊、中興大學昆蟲系博士廖一璋分工蒐集，再由廖一璋及林幸助進行數據整合，並建構出溪流的生態系統模式。

台灣有超過100條的溪流，淺山溪流因貼近人民生活，易受人為活動汙染。過去溪流保育工作常著重在水域生物，甚少全面考量包含濱溪陸域的整個生態系統，研究突破之處，在系統化且完整地探究濱溪生物群聚，在溪流生態系統中所扮演的角色。

中興大學生命科學系特聘教授林幸助（右）、昆蟲系教授楊曼妙（中）與昆蟲系博士廖一璋（左）共組研究團隊，建構出溪流的生態系統模式。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年3月2日

林幸助表示，建構食物網模式可將複雜的生態系結構及功能簡化，以摘要的方式來描述生態系，有助於科學家瞭解生態系統的運作及特性。

研究結果突顯昆蟲等節肢動物，在溪流生態系統中扮演著水域及陸域之間能量傳遞的重要角色，許多水域及陸域生物皆以昆蟲為主要食物來源。濱溪植被豐富的溪流，若將陸域群聚移除，對生態模式結構有顯著影響。由此可見，濱溪陸域及水域應視為一個完整且不可分割的生態系統。

廖一璋指出，昆蟲就像生態工程師般，鞏固著其中的能量橋梁，透過食物鏈網絡，使水域及陸域間的能量流循環不息，進而促進溪流生態系統的成熟及穩定性。

楊曼妙認為，昆蟲在自然界中較不起眼，常不被重視，但研究證實昆蟲在溪流生態系統中不可忽視的地位。（編輯：郭諭儒）1110302