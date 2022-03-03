在台推動城市4.0 西門子：智慧城市下一步演變

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2022台灣永續峰會3日在台北舉行，台灣西門子總裁暨執行長艾偉（Erdal Elver）表示，城市4.0概念源自德國工業4.0，是智慧城市下一步演變。中央社記者吳家豪攝 111年3月3日

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（中央社記者吳家豪台北3日電）2022台灣永續峰會今天在台北舉行，台灣西門子總裁暨執行長艾偉表示，城市4.0是智慧城市下一步演變，峰會提供交流平台，讓與會者共同合作，實現台灣數位國家與智慧島願景。

台灣西門子與德國在台協會、德國經濟辦事處及台灣永續能源研究基金會今天共同舉辦2022台灣永續峰會，邀請經濟部常務次長林全能、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜等政府代表出席，分享推動城市數位轉型的成功經驗。

艾偉（Erdal Elver）致詞指出，台灣永續峰會逐漸成為台灣和德國公私部門決策者的交流平台，多年來探討能源與數位轉型的重要主題，今天峰會焦點為城市4.0，是智慧城市的下一步演變。

艾偉解釋，城市4.0概念源自德國工業4.0，體現在城市基礎建設上，讓交通、建築和電網等各項設施都能互相連結，以更有效率方式營運。今天峰會提供平台，讓各方與會者就智慧城市與永續城市發展交流觀點，共同合作實現台灣數位國家與智慧島願景。

他強調，西門子不只是一家服務企業的公司，還協助形塑企業未來樣貌，同時也是智慧基礎建設、交通、建築等數位科技先驅，將協助台灣實現城市、產業及運輸轉型。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，物聯網、人工智慧、5G等科技是推動智慧城市的核心，隨著全球轉型，希望藉由西門子在科技上的突破，使台灣發展智慧城市更上一層樓，攜手打造城市4.0時代，實現永續家園。（編輯：楊凱翔）1110303

台灣西門子與德國在台協會、德國經濟辦事處及台灣永續能源研究基金會3日在台北共同舉辦台灣永續峰會，桃園市長鄭文燦應邀出席發表專題演講，分享打造智慧城市的成功經驗。中央社記者王騰毅攝 111年3月3日