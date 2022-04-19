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IDC：亞太區平板電腦供應改善 今年出貨估增1.5%

2022/4/19 13:31
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（中央社記者吳家豪台北19日電）研究機構國際數據資訊公司（IDC）今天發布「全球季度個人運算裝置追蹤報告」指出，2021年亞太地區平板電腦市場出貨量年增12.9%至5640萬台，隨著供應改善及需求延續，預計2022年亞太區平板電腦出貨量將年增1.5%至5720萬台。

IDC報告顯示，2021年亞太區家用市場平板電腦出貨量年增20.7%，商用市場出貨量年增6.5%。

IDC透過新聞稿表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情引發的電子化學習、家庭娛樂和在家工作需求，對平板電腦的需求仍在繼續。然而供應一直是許多平板電腦供應商關注的問題，這阻礙了市場的進一步成長。

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IDC報告指出，亞太區平板市場今年上半年因疫情，推動消費者需求；同時將受益於新供應商的進入和其他主要供應商的供貨改善，以及政府支持學生混合學習模式的舉措將繼續為教育市場創造機會，包括日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南的幾個教育專案預計將於今年部署。

報告也提到，2021年有幾家新廠商進入Android平板市場，包括去年第3季推出平板新機型的小米和realme、去年第4季推出新產品的諾基亞和摩托羅拉。更多新廠商應該會在今年推出平板電腦，包括OPPO和vivo。（編輯：趙蔚蘭）1110419

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