科研火箭5/3屏東旭海發射 陽明交大團隊搶頭香

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（中央社記者蘇思云台北26日電）科技部表示，陽明交大前瞻火箭研究中心（ARRC）發展多項火箭技術，規劃在5月3日清晨在屏東旭海短期科研火箭發射場域進行首次試射，這也是短期科研探空火箭發射場域正式啟用後的首項火箭發射任務。

科技部今天發布新聞稿，為深耕國內發展太空科技，科技部從2018年推動「太空產業關鍵技術研發專案計畫」，補助ARRC「具飛行軌跡控制功能之雙節混合式火箭系統與微型量子通訊模組研發」計畫，順利發展出多項火箭技術。

科技部表示，本次發射計畫是ARRC進行HTTP-3A第二節火箭的第一次飛行測試，預計飛行時間8分鐘，飛行高度12公里。

ARRC團隊表示，此次發射為驗證團隊自行開發的ZIYASim六自由度任務分析模擬器準確性，以及驗證火箭自主飛行導航控制能力，僅試射第二節火箭。團隊強調，火箭系統相對複雜，發射時也具有相對的風險，當天也可能受到天候不佳影響而使任務延期，但團隊仍將持續科學實驗與測試，試射後所得到的數據分析，將做為下一階段飛行測試參考。

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科技部擇定屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣段742及743地號做為「短期科研探空火箭發射場域」，發射場域在今年1月13日正式啟用。

科技部長吳政忠期望，學研界可以善用發射場域，進行各種太空科學實驗與測試，叮嚀科學實驗與測試本有其不確定性，唯有不怕失敗、透過持續地創新及挑戰高難度實驗，才能持續精進本土太空技術，培育太空關鍵科技人才，進而在全球太空領域占有一席之地。（編輯：林淑媛）1110426