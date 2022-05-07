黑洞影像後銀河系新發現 中研院12日記者會與歐美日連線直播

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影片來源：中央研究院Academia Sinica

（中央社記者吳欣紜台北7日電）繼發布史上首張黑洞影像後，事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT）計畫、中央研究院及科技部12日晚間將與全球6處連線舉辦記者會，發表銀河系中心重大科學發現。

EHT計畫2017年成立，是由夏威夷次毫米波陣列（簡稱SMA）、智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（簡稱ALMA）、格陵蘭望遠鏡等多個無線電波望遠鏡組成的全球網路，目的在擷取第一張黑洞剪影圖像。

2019年EHT發布史上首次黑洞影像，被拍到的黑洞距地球5500萬光年，中研院是參與計畫成員之一，並支援運轉其中3座望遠鏡，包括在夏威夷、東亞天文台和智利的望遠鏡，還負責資料成像處理和黑洞模型電腦模擬。

根據EHT網站公告，台北時間12日參與連線單位包括美國國家科學基金會、上海天文台、歐洲南方天文台（慕尼黑）、ALMA（聖地牙哥）、日本國立天文台及墨西哥。

中研院也發出採訪通知，12日晚間8時30分舉行由中研院長廖俊智主持的記者會，並由參與計畫的中研院士賀曾樸等簡報。（編輯：李明宗）1110507