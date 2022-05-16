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遠傳5G遠距診療獲美國HIPAA認證 台灣電信業首家

2022/5/16 15:45
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（中央社記者吳家豪台北16日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代遠距診療需求上升，遠傳電信今天表示，自行開發的5G遠距診療服務平台通過美國健康保險流通與責任法（HIPAA）合規性驗證，成為台灣第一個通過此項認證的電信業者。

遠傳發布新聞稿表示，這次取得的HIPAA認證，是專門針對電子化的醫療資訊而訂定的美國聯邦法律，對於醫療資訊的應用、交換機制及保護規範得非常詳盡，已經成為世界各國訂定相關法規參考的重要標準。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵說，遠傳打造5G遠距診療服務，可實現以網路取代馬路，解決偏鄉醫療資源不均問題，同時降低長途就醫交通往返的碳排放，持續響應聯合國SDGs永續發展目標。

遠傳5G遠距診療服務已在全國11個縣市、29個偏鄉推出，服務遍及蘭嶼、綠島等離島民眾，串連衛生所和市區醫學中心的醫師資源，透過即時醫療檢查影像上傳、進行多方視訊會診，並擴大延伸到居家長照醫療應用、救護車上的遠距緊急救護。遠傳預計5G遠距診療服務今年將拓展到14個縣市、50個鄉鎮。（編輯：蘇志宗）1110516

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